La alcaldesa de Espartinas desautoriza a su teniente alcalde

En cualquier caso hay que remachar el dato: Cristina Los Arcos ha desautorizado las declaraciones de su segundo teniente de alcalde, el tal Calado, afirmando que están hechas a “título personal” según recoge el mismo portal. “Espartinas no es una ciudad antitaurina en ningún caso” ha señalado la regidora socialista que no ha querido mojarse a la hora de desvelar el futuro taurino del maltratado coso de Tablantes, que está lejos de sus mejores días y sumido en un futuro incierto.

En dicha reunión, refiere ‘Cuadernos de Tauromaquia’, se ha ofrecido a los toreros la posibilidad de entrenar en la Caseta Municipal . Antes habría argumentado que se les niega el uso del pabellón “al no estar federados en ningún deporte”. De la misma forma habría rebajado la tensión señalando que podrán usar la plaza de toros, que ahora se encuentra en un estado de absoluto abandono, cuando se rehabilite.

La alcaldesa de Espartinas, Cristina Los Arcos (PSOE), ha mantenido esta mañana una reunión con el diestro Juan Leal y el banderillero Agustín de Espartinas en la que ha negado que la localidad aljarafeña pueda considerarse antitaurina aunque, de la misma forma, no ha despejado el futuro de su plaza de toros que en la actualidad se encuentra sin uso y en un imparable proceso de abandono. Hay que recordar que su segundo teniente de alcalde, José María Calado había negado a los lidiadores el uso de las instalaciones deportivas de Espartinas para sus entrenamientos en medio de una polvareda mediática que ha saltado a raíz de sus declaraciones al diario ABC.

El vicepresidente de la Fundación del Toro de Lidia (FTL), Fernando Gomá, ha publicado un contundente comunicado en el que rebate los argumentos del segundo teniente de alcalde del ayuntamiento de Espartinas. “Nos encontramos ante una mera declaración política. No obstante, cabe recordar a José María Calado que los tribunales se han pronunciado de forma tajante sobre la exigencia legal que los poderes públicos tienen de salvaguardar la tauromaquia; ya que esta forma parte del patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio español” ha advertido Gomá que ha invocado una sentencia del Tribunal Constitucional.

“La tauromaquia es un complejo fenómeno histórico, cultural, social, artístico, económico y empresarial” señala dicha sentencia consagrando la relación directa entre la tauromaquia y la cultura que se ha venido repitiendo a lo largo de los años en diferentes instancias jurisprudenciales y preceptos legales como –ha recordado Gomá- la Ley 18/2013, de donde se desprende “un deber general de protección y promoción de la tauromaquia por parte de todos los poderes públicos”. “Por ello, el señor Calado no puede prohibir la realización de actividad taurina, a pesar de no compartir los principios que de ella se desprenden”, afirma el vicepresidente de la FTL.

Así lo explican los tribunales, por ejemplo, en el caso de las reiteradas prohibiciones de festejos taurinos en la plaza de toros de Villena, caso defendido por la FTL, en el que afirman que “el ayuntamiento carece de competencia para autorizar o denegar la celebración de espectáculos taurinos o para cuestionar los rasgos jurídicos que defienden la tauromaquia como bien de interés cultural”, según ha apreciado Fernando Gomá que ha vuelto a recordar que los tribunales afirman que “siendo la tauromaquia un patrimonio cultural digno de protección en todo el territorio nacional, el municipio (esta sentencia es sobre Villena) no constituye una excepción a esta máxima establecida legalmente; y dado que los poderes públicos deben ejercer una acción de salvaguardia de la tauromaquia, el ayuntamiento también se encuentra comprometido dentro de tal exigencia legal”.

Fernando Gomá recuerda que el incumplimiento de este deber por parte de los representantes públicos puede acarrear consecuencias penales, tal como se observa en el caso Villena, “donde el ex alcalde está imputado por un presunto delito de prevaricación”. Pero el vicepresidente de la FTL también se ha referido a la invocación de una supuesta ideología por parte del teniente de alcalde de Espartinas en la que no tendría cabida la tauromaquia volviendo a hacer referencia a la amplia jurisprudencia sobre el particular. Así, la Fundación Toro de Lidia informa al segundo teniente de alcalde de Espartinas “por qué sus actos podrían ser contrarios a la libertad de los ciudadanos, así como profundamente anticonstitucionales” finaliza Fernando Gomá.