La pelota está en el tejado de los representantes de las cuadrillas

Miguel Briones, secretario general de Interior y Espectáculos Públicos del Gobierno de Andalucía, ha salido al paso de la polémica levantada tras la filtración del borrador profesional de medidas y condiciones particulares que, con vigencia de un año, persigue facilitar y desgravar la organización de espectáculos taurinos en su Comunidad Autónoma en el marco de la expansión del covid-19.

En ese borrador, entre otras medidas, se incluía la reducción de efectivos de las cuadrillas de subalternos para corridas y novilladas a celebrar en plazas de segunda y tercera categoría. El texto, que tiene carácter provisional, contempla la supresión de un picador, un banderillero y el ayuda del mozo de espadas por matador. La filtración de ese borrador causó una airada reacción de la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros de España (UNPBE) que ha sido matizada por Briones recalcando “el respeto y el reconocimiento público a la Tauromaquia entendida como cultura, motor económico y generador de empleo” que se profesa desde el gobierno de la Junta de Andalucía.

A partir de ahí, ha explicado Briones, la Junta ha tomado conciencia de la paralización del negocio taurino por efecto de la expansión del covid-19. Desde ese escenario se reactivó la acción del Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos (CATA) “con el único objetivo y el compromiso de la Junta de prestar oídos a todos los representantes del sector” según apunta el secretario general que advierte de un dato fundamental que da la vuelta por completo al relato conocido: en el marco de las reuniones celebradas sólo se produjo una propuesta para abaratar costes, la misma que acabó siendo filtrada a los medios. “Ése es el único documento sobre el que se ha trabajado”, recalca Miguel Briones advirtiendo que sólo se habían recibido unas observaciones de la Unión de Toreros, la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros y la Asociación Nacional de Mozos de espadas “en la que –antes de reducir efectivos- preferían un acuerdo con la patronal para reducir sus retribuciones”.

Las asociaciones profesionales, insiste Briones, se comprometieron a aportar otras propuestas concretas que no se materializaron en las reuniones sucesivas. “Nos desayunamos el mismo día que acabó la última reunión con unas declaraciones –la protesta de los subalternos- que nadie de los que integran la comisión ejecutiva aceptó ni consideró oportunas”, añade el director general. En cualquier caso, Briones se muestra optimista aunque advierte que la situación sólo podrá reconducirse desde el acuerdo previo de los sectores profesionales. “Esta misma mañana hemos recibido la noticia de que pretenden presentar una propuesta desde las dos asociaciones –a la UNPBE se ha unido la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos (ASPROT)- a los empresarios” ha explicado. “Cuando esto se produzca nos reuniremos; si no se produce habrá que convocar una reunión en la que transmitiremos que, a falta de acuerdo, se entiende que no va a haber festejos taurinos este año en Andalucía” añade el secretario general de Interior y Espectáculos Públicos de la Junta recalcando su preferencia por “un acuerdo”.

“Ellos tienen en su mano llegar a ese acuerdo pero no volveremos a convocar una reunión extraordinaria de la sección ejecutiva del CATA para este asunto hasta que no exista ese acuerdo entre las partes. Todo pasa porque cumplan su palabra de presentar esa propuesta y el subsiguiente acuerdo entre la patronal y los profesionales”, ha sentenciado antes de asegurar que “la mano sigue tendida para ayudar a que haya toros en Andalucía”.