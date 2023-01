La Quinta: una ganadería a las puertas de su debut maestrante

“Tratamos de buscar la variedad conservando el tipo, hemos buscado la forma de mejorar el tamaño de los pitones manteniendo el resto en su proporción habitual”, matizó su hermano Pepe al hablar de la adaptación del tipo recortado del toro de Santa Coloma a las exigencias del mercado actual en el que se ha sobredimensionado el volumen por encima de las hechuras. Pero los objetivos son claros. “Queremos un toro con clase y ritmo, pero ese tipo de toro necesita un torero que lo entienda, algo que por fortuna hemos conseguido y las figuras ya no rehúyen a nuestros toros”, añadió el menor de los hermanos. “De todas formas, ese conocimiento de la ganadería se ha producido también en muchos toreros que no son figuras y han matado nuestras corridas”, precisó.

En cualquier caso, el mayor interés del público giraba en torno al encierro que presentará la ganadería en su esperado, demorado y cada vez más próximo debut en la plaza de la Maestranza. “Llegamos a Sevilla en el momento oportuno, todo requiere su tiempo. Es verdad que ya el pasado año pudimos venir, pero no fue posible al final. Sevilla es muy importante para nosotros, su ruedo es muy grande, los corrales son muy particulares y las exigencias del público son muy altas. Tenemos 10 o 12 toros preparados y estamos muy ilusionados”, señalaron los jóvenes criadores que despejaron temores en torno a las peculiaridades de un encaste cuyo trapío no tiene que ver con las básculas. “Los veterinarios conocen nuestro encaste. En Francia ocurre somos libres de llevar los toros que no parecen más adecuados y es un modelo que funciona muy bien”, argumentaron.

El coloquio dio para más abordando asuntos candentes como el de la difícil economía del campo bravo, la alimentación y los saneamientos, los veedores de las empresas y los toreros o los criterios seguidos por los ganaderos en sus tentaderos, verdadero laboratorio de ideas de cualquier ganadería de lidia. “Es primordial la suerte de varas, ya que si no entran por lo menos seis veces no se aprueba” explicaron los ganaderos que aludieron a tres virtudes -recorrido, humillación y transmisión- como parámetros válidos para valorar el comportamiento de la becerra en la muleta. Pepe argumentó que “el toro debe ser exigente, para que quien presencia la corrida valore la labor de los toreros”. Queda poco para comprobarlo en Sevilla.