La sangre de los toreros

Los toreros saben que la función –o la batalla debe continuar- en la corrida de Zaragoza ya había resultado lesionado el banderillero José María Soler con sendas fracturas de menisco y escafoides al banderillear al segundo. Pero la tarde aún no había dictado veredicto. Después de restañar la sangre del compañero herido, Perera iba a ingresar en la misma enfermería en la que Mariano de la Viña se debatía entre la vida y la muerte. El sexto le alcanzó en la parte posterior del muslo propinándole una extensa cornada que, afortunadamente, no interesó órganos vitales. El propio diestro extremeño –que en la víspera había resultado triunfador del festival de la Esperanza de Triana y El Baratillo- rogó que siguieran con la operación de Mariano de la Viña. Lo suyo podía esperar, dijo. Finalmente, ambos fueron trasladados a la Quirón. Perera pudo dormir en planta. Mariano, estabilizado, siguió peleando en la UCI. Pero este retablo de percances no concluye aquí. Un día antes, en la plaza de Las Ventas, se había vivido otro milagro parecido. El matador madrileño Gonzalo Caballero entró en la enfermería del doctor Máximo García Padrós muriéndose a chorros. Literalmente. Un toro de Valdefresno le alcanzó en el embroque de la estocada y no le perdonó. Le seccionó por completo la femoral, derramando casi tres litros de su sangre. El joven diestro, que ya había recibido otra grave cornada en el mismo ruedo por San Isidro, ha tenido que ser operado dos veces y permanece ingresado en un centro madrileño, intubado, ventilado mecánicamente, en estado gravísimo... Hace justo un mes, el 15 de septiembre, el matador madrileño Javier Cortés sufría un tremendo pitonazo en la cara que le hizo estallar, literal y crudamente, su globo ocular derecho. Cortés ha perdido la visión de ese ojo; ya le pasó un año antes a Paco Ureña. El toreo es así y se alimenta de la sangre de sus héroes. Y hay que seguir adelante...