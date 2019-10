La suerte fue para el que la necesitaba

Para él fue el único lote potable del desigual y decepcionante envío de Daniel Ruiz, que no termina de dar con la tecla en la plaza de la Maestranza. El toro de la alternativa, llamado ‘Tirachinas II’, cantó su mansedumbre desde los primeros compases de la lidia pero también enseñó unas dosis de calidad que Jiménez supo aprovechar después de recibir los trastos del oficio de manos de Morante de la Puebla. El ecijano brindó a su padre y comenzó a torear espatarrado, conectando desde el primer instante con los tendidos aunque, ésa es la verdad, también con un punto de lógica precipitación.

Eran las ganas de reventar aquello. El nuevo matador, además, supo reponerse de un inoportuno desarme y cierto bajón argumental en su labor. Y echó toda la carne en el asador por los dos lados: hubo tanda muy trabajada de naturales; también una ronda de muletazos diestros más honda, definitivamente hundido y abandonado antes de cuajar un enorme natural ligado a un personalísimo pase de pecho. En ese instante –de una intensa torería y un enorme impacto- ya se había ganado la oreja que remachó con estéticos muletazos al natural dictados pies juntos.

Pero el trofeo acabó enfangando después de un pinchazo y una estocada muy baja que le hicieron conformarse con una vuelta al ruedo. Tuvo que esperar al sexto para demostrar sus ganas de ser, comenzando por la larga a porta gayola; siguiendo por los vibrantes lances en las rayas y el primer tramo de una faena que volvió a comenzar con desgarro -muy abierto el compás- y cosiendo serie a serie con sentido de la escena.

Hubo un nuevo parón argumental mientras el flamante matador no acertaba a encontrar la colocación. Se había perdido el hilo del trasteo y aunque la espada cayó algo trasera y tendida, la emocionante agonía del toro, el cariño del público, la nombrada bondad del palco y la valoración global de todo lo que había pasado en la tarde pusieron en sus manos una oreja que puede y debe rentabilizar.

Ése fue, en definitiva, el único suceso feliz de una tarde de la que no se puede contar mucho más. Morante remontó a duras penas ese nombrado ambiente hostil después de inhibirse en los primeros tercios de la lidia del segundo de la tarde, al que enjaretó una breve faena plagada de buen gusto que comenzó con un trincherazo monumental seguido de un sensacional pase de la firma y un kikirikí que no tuvieron continuidad. El torito, a medio gas, tampoco dio para más. Pero es que el cigarrero acabaría de estrellarse con todo el equipo con un cuarto de espantosas hechuras –tenía aire de ñu- y nulo fondo. Costó un mundo medio picarlo sin pasar el cuento chino de las rayas que fueron inventadas, no se olvide, para defender al picador, no al toro. Morante salió con la espada de verdad, le espantó alguna mosca y le acabó recetando un sablazo. No merecía más.

El lote de El Juli tampoco le iba a ir a la zaga. Fue un tercero que engañó por su obediencia en los capotes y acabó decepcionando en la muleta sin que pudiera darle ni un pase digno de tal nombre. Lo que no sabía el madrileño es que el quinto iba a resultar mucho peor. Pudo lancearlo con vistosidad pero alcanzó el último tercio con un molesto calamocheo y un peligro sordo que se acabó haciendo evidente en la aparatosa cogida que sufrió el madrileño –afortunadamente sin consecuencias- cuando le entró a matar.