Las izquierdas ponen cerco al toreo

Vaya por delante: el estado no debería subvencionar con 400 pavitos del ala ninguna modalidad de ocio de los mozos –y mozas, no se enfaden- de dieciocho añitos que entre otros estrenos vitales adquieren el derecho de sufragio. Es la misma juventud que puede terminar bachillerato sin doblarla y que sale de la adolescencia con una empanada mental cocinada por los ayatolás de lo políticamente correcto. No hace falta decir que la famosa medida –el llamado Bono Joven- apesta al electoralismo más bananero, digno de la panda insoportable que gobierna este país a base de bandazos, ocurrencias y eslóganes ideológicos. Pero el asunto en cuestión, más allá de la legitimidad de esta ridícula compra de votos, estriba una vez más en la marginación premeditada de uno de los hechos culturales más íntimamente ligados a la esencia de este país que algunos aún nos empeñamos en llamar España: la tauromaquia.

Es todo de locos. Pero el buenismo no entiende de partidos y también salpica a cierta derecha acomplejada. El último ejemplo lo tenemos 138 kilómetros río arriba de la Giralda. ¿Había necesidad de autorizar una protesta antitaurina a la misma hora, prácticamente en el mismo lugar, en el que se celebraba una becerrada dominical de marcado carácter familiar? ¿Por qué tienen que aguantar unos padres que acuden a la plaza con sus hijos de la mano la catarata de insultos de esa tropa? Eso sí, a menos de 300 metros de una clínica abortista –templos del horror y símbolo de la derrota de un ser humano- no se puede ni rezar. Volvemos a lo mismo: la ideologización de todos y cada uno de los resortes de una vida que resulta insoportable.

Mientras tanto, el PSOE parece empeñado en adoptar una nueva identidad abrazando todas esas causas, presuntamente progresistas, en las que también entra la deriva antitaurina. Ahí está el proyectado debate, dentro de su 40 congreso federal, de cuatro enmiendas que persiguen torpedear el toreo en aras de una pretendida defensa de los animales y de protección a la infancia. No hay que darle más vueltas: la antigua socialdemocracia quiere ponerse un traje radical –ellos lo llaman sostenible, inclusivo y no sé cuantas más mamarrachadas- que les permita pescar en el caladero de votos de la ultraizquierda. Ésa es la pura verdad. A partir de ahí no hay que extrañarse de que se acabe colando esa ley de bienestar animal, que no deja de ser un clavito que pretende allanar otros terrenos. Apunten otras medidas aún más aberrantes que irán calando como un gota a gota: no tardará en proponerse la eliminación de los animales en romerías. Empezamos diciendo “todos y todas” y acabamos haciendo un curso para tener un perro... ¿Por qué hay que aguantar todo esto?