Las últimas goyescas de Antonio Ordóñez

Fue el 9 de septiembre de 1980, hace ya 42 años. Aquel día se tomó aquella icónica fotografía de la vuelta al ruedo de Antonio Ordóñez, Francisco Rivera ‘Paquirri’ y los niños Francisco y Cayerano Rivera Ordóñez, lejos aún de sus primeros sueños toreros. Entonces no podía saberlo, pero el maestro de Ronda se estaba despidiendo del festejo que más amó; al que dotó de su más íntima personalidad a través de distintas épocas del toreo convirtiéndolo en el escenario de esa reaparición puntual –desde 1972- que convocaba anualmente a los fieles del ordoñismo a las cumbres rondeñas. Quedaban cuatro años exactos para la tragedia de Pozoblanco ; once, para que Francisco se presentara en público en ese mismo ruedo, vestido de celeste y plata. Fueron muchos más, hasta 26, para que Cayetano se convirtiera en matador en la Maestranza de piedra, recibiendo los trastos de matar de su propio hermano...

No sabemos que daría de sí esa enigmática cena pero no hubo alternativa ni reaparición oficial en Valladolid en 1978 . Pero Ordóñez, que sí había dado oficialidad a su presencia habitual en la corrida Goyesca, tampoco se vestiría de majo aquel año... Las cosas empezaban a torcerse . Un teletipo de EFE fechado en Ronda el 10 de agosto de aquel año se hacía eco del malestar de ciertos partidos de izquierda en torno a la fecha del tradicional festejo. Antonio había retrasado su celebración sobre las fechas tradicionales hasta hacerla coincidir con el día que se conmemoraba la entrada de las tropas nacionales en la localidad malagueña.

Pero el maestro volvería a torear. Lo hizo en la Goyesca de 1980. Fue ese recordado mano a mano con su yerno Paquirri que dejó para la historia la imagen de ambos toreros dando la vuelta al ruedo en la Maestranza de piedra, llevando de la mano a Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez. Ya lo hemos mencionado: entonces no sabía que iba a ser la última pero, eso sí, la decisión de volver a enfundarse el traje de luces era firme y volvería a espolearse con la vuelta –a la postre triunfal- de otros toreros de su generación como Antoñete y Manolo Vázquez que iban a dictar las mejores páginas de sus carreras rebasando el medio siglo.

Antonio, que había firmado una exclusiva con Pedro Balañá, quería hacer una corta temporada de tanteo antes de volver a pisar los principales ruedos del firmamento taurino en 1982. Venía a por todas y el acontecimiento, una vez más, volvía a tener fecha: Málaga, 9 de agosto de 1981. Para ponerse a punto, el maestro se sometió a unas intensas sesiones de entrenamiento en su cuartel general de la plaza de Estepona. Y fue allí, en el coqueto ruedo de la Costa del Sol, donde Antonio sufrió el percance que acabaría sentenciando su carrera. El veterano diestro fue cogido y pisoteado por un toro que le lesionó irreversiblemente, dejándole cojo para los restos. Ordóñez volvió a probarse a puerta cerrada pero comprobó que la pierna no respondía. Se suspendió su presencia en Málaga pero, a pesar de todo, fijó su ansiada reaparición para el 16 de agosto en Palma de Mallorca. Las cosas no salieron. No podían salir. El gran maestro de Ronda aún hizo un nuevo esfuerzo para hacer el paseíllo en Ciudad Real pero a pesar de su empeño su carrera había concluido de una forma que no hacía justicia a su trascendencia taurina.

El maestro ya no pudo acudir a la Goyesca de aquel año. Algunos meses antes se había llegado a especular que actuaría mano a mano con Diego Puerta (ABC de Madrid, 2 de julio de 1981) pero el cartel había quedado fijado -con Ordóñez a la cabeza- con Manolo Vázquez y José María Manzanares. Antonio se hizo sustituir por El Cordobés, que cumplió la única goyesca de su vida. Jamás había coincidido con él, vestido de luces, en una plaza de toros.