Los carteles de la Feria, a examen...

La presentación oficial de los notables carteles de la temporada sevillana venía precedida de un hecho insólito: la fotografía del cronograma de festejos –recién salido de la impresora- había corrido como la pólvora en la víspera del obsoleto acto que sirve para dar carta de naturaleza a esas combinaciones que suelen anticipar los fontaneros habituales. Ése era el morbillo –o el cachondeíto- de todas las conversaciones. Pero más allá de la broma –el asunto tampoco tiene mayor importancia- el interés de la rueda de prensa giraba en torno a los detalles de las negociaciones que no sólo han dejado a Pablo Aguado fuera del lujoso festejo del Domingo de Resurrección sino que también han aplazado el duelo entre el matador sevillano y su cordial enemigo: el diestro peruano Andrés Roca Rey. Ya lo hemos contado con pelos y señales hasta rozar el hartazgo. La corrida de Garcigrande se había convertido en el principal escollo para que ambos ases se vieran las caras en el cartel pascual. Pero Ramón Valencia –absoluto dueño de la escena, que todo hay que decirlo- introdujo un matiz inesperado. Según su versión fue él mismo el que “convenció” a su matador para estoquear la traída y llevada corrida de la familia Hernández. A partir de ahí las cosas encallaron con Aguado. Valencia se empeñó –y también consiguió- en dictar un titular: “¿Y por qué no Garcigrande?” . El empresario justificó su propio empecinamiento en la escasez de resultados de otras ganaderías en tan emblemática fecha y en los recientes éxitos de la ganadería charra. En cualquier caso, a la pregunta del gerente de Pagés se le podrían unir otras cuestiones que permanecen sin respuesta...

Con todas las vueltas que queramos darle, el cartel de Resurrección no ha respondido al argumento natural de la fecha ni a los deseos de los aficionados. Ésa es la verdad y qué vamos a hacerle. La carambola final permitió la entrada de Alejandro Talavante después de que El Juli –que pudo pedir tres tardes y se ha quedado en dos- decidiera declinar la oferta. Pero es que el demorado ‘vis a vis’ de Aguado y Roca Rey –que habría dotado de un pulso extra al abono hispalense- no tendrá lugar. Ramón Valencia relató que había sido planteado a su torero pero el peruano -esto sí que era novedad- no quiere anunciarse con los toros de Juan Pedro Domecq ni los de Jandilla, los mismos que el pasado año pusieron en bandeja la grandiosa revelación de Aguado. Son dos de los tres hierros escogidos por el sevillano para sus cuatro comparecencias. Se puso sobre la mesa –contó Ramón- una de las corridas de Victoriano del Río que, por lo visto, tampoco era del agrado de Pablo. Sólo quedaba jugar la carta de Núñez del Cuvillo, que visto lo visto, se ha quedado en la baraja a pesar de doblar en el abono. Y ése, precisamente, fue otro de los asuntos candentes que se trataron en la densa rueda de prensa del pasado jueves. Juan Pedro, Victoriano, Cuvillo y Garcigrande lidiarán dos corridas en la temporada sevillana. ¿No hay otras en el campo? Hay que conceder indulgencia a la empresa en este campo. Los toreros de la cima del escalafón quieren sota, caballo y rey. El asunto es grave y está condenando al ostracismo a corridas y ganaderías estupendas que vivaquean en las orillas del negocio taurino a pesar de sus excelentes resultados. La recentísima venta de Los Alburejos –histórico solar de los ‘torrestrellas’ de Álvaro Domecq- ha puesto de manifiesto este auténtico naufragio que debería hacer reflexionar a las grandes figuras. Los tiempos no están para pijadas ni para perderse en quién abre o cierra un cartel, un caballo de batalla que el empresario también puso encima de la mesa. La pregunta es... ¿Merece la pena revocar un uso inmemorial que resuelve más problemas de los que causa? Pues eso...