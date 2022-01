Los Reyes Magos pasaron por la Maestranza...

Se han marchado los Reyes Magos y con ellos toda esa tramoya festiva, familiar y lúdica en la que no siempre encontramos aquella cálida Navidad que guardamos en los pliegues de la memoria y en las dobleces del alma. Pero ésa es otra historia... El caso es que Melchor, Gaspar y Baltasar, por imperativo de la pandemia que varió el recorrido habitual, pintaron una estampa más o menos inédita para las actuales generaciones al transitar por el paseo de Colón y recortar la sombra de su magia en los muros encalados de la plaza de la Maestranza.

Conviene hacer un poco de memoria, recordando los orígenes de una celebración que, en el caso de Sevilla, siempre ha ido unida a la iniciativa del Ateneo. La llamada Docta Casa llegó a organizar la salida de sus majestades desde el mismísimo coso maestrante en sus tiempos más heroicos –fueron cuarenta años traspasando la Puerta del Príncipe- después de estrenarse en 1918 en el teatro San Fernando. La antigua fotografía que acompaña estas líneas, tomada en el ruedo de la plaza de toros es de un año después: la segunda de la historia. Aún quedaba lejos la magnificencia de carrozas y la algarabía de los beduinos pero la ilusión –y la magia- era las mismas, idénticas.

No, no estamos andando por las ramas. Pero es que la imagen de la carroza real, marchando por delante de esa puerta con la que sueñan todos los toreros no deja de convertirse en una alegoría de los modos y costumbres de la empresa Pagés, que siempre ha esperado la marcha de los Magos de Oriente –o al menos siempre lo ha proclamado así- para empezar a llenar los casilleros de la trascendental Feria de Abril, ausente de la programación taurina de la plaza de Sevilla desde su edición de 2019. Han sido dos ferias menos, tres años más...

El personal anda dándole vueltas al cartel del Domingo de Resurrección, fachada rutilante de la temporada hispalense y una de las tardes más lujosas del calendario festivo de esta piel de toro. Cada uno anda con sus quinielas y no ha faltado hasta un perfil ‘fake’ que suplantó a la propia empresa Pagés en la noche del domingo lanzado ‘urbi et orbe’ la nómina de un cartel que, si la empresa mantiene sus usos y costumbres habituales, sólo veremos oficializado en la presentación oficial de las combinaciones, poco antes de que la ceniza nos tizne de cuaresma.