Los toreros hacen un ‘escrache’ al director del SEPE de Sevilla

Un grupo de entre 20 y 25 profesionales taurinos –picadores, banderilleros y mozos de espada- han irrumpido en la mañana de este lunes en las oficinas del Servivio de Empleo Público Estatal de Sevilla (SEPE) acorralando a su director, Enrique González, al que demandan las ayudas negadas al sector taurino por el cese de actividad forzado por el covid-19.

En este escrache, grabado en vídeo por los propios interesados, se han vivido momentos de gran tensión. Los toreros de plata han irrumpido en el despacho de González gritando que “el toreo es cultura”. En medio de los gritos se escucha hablar de “cotizaciones”, “discriminación” o “hambre”. La protesta ha transcurrido en un clima violento en el que González ha invitado a los autores de la protesta a esperar el veredicto de los juzgados.

Hay que recordar que la Fundación Toro de Lidia (FTL), junto con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE), ya había interpuesto una querella criminal contra Enrique González tras denegar de manera reiterada a los profesionales del toreo las solicitudes de prestación extraordinaria presentadas.

Los profesionales taurinos, advertía entonces la Fundación, “están recogidos como artistas en espectáculos públicos desde 1.985 y hasta ahora no han podido acceder a las prestaciones extraordinarias aprobadas en el Real Decreto Ley 17/2020 en Sevilla por la sistemática discriminación de la delegación”.

Dicho decreto, aprobado el pasado 5 de mayo, recogía unas prestaciones extraordinarias al desempleo dirigidas al colectivo de aristas en espectáculos públicos, entre los que se encuentran los profesionales taurinos, incluidos en la categoría de artista en espectáculo público desde el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto.

Sin embargo, según la denuncia de la FTL, “esta prestación está siendo denegada de manera reiterada por la oficina del SEPE de Sevilla”. Según ha señalado uno de los profesionales afectados “desde la Dirección Provincial se les ha ordenado dejar fuera a los toreros porque no somos artistas; nos dicen que no estamos dentro del sector cultural o simplemente porque estas prestaciones no son para toreros”.

Este ‘escrache’ había tenido un precedente en la protesta convocada por los banderilleros ante la ministra Yolanda Díaz a la salida de un acto celebrado en Toledo el pasado 25 de julio. Dicho ‘escrache’ coincidió con la protesta pacífica convocada esos días por los sectores profesionales taurinos delante del ministerio de Trabajo en Madrid.