Malos presagios...

La preparación de la temporada que vendrá, tercera de la era covid, sigue su curso mientras las nuevas cepas del dichoso bichito que llegó de la China siguen campando a sus anchas. Es una certeza irremediable: el nivel de contagio anda desbocado. Pero también hay que subrayar otros datos: el número de ingresos y la tasa de mortalidad no tienen nada que ver con las primeras oleadas de esta pandemia que está empeñada en seguir marcando el ritmo de nuestras vidas. No, no se trata de negar nada pero sí convendría desdramatizar un poco un tema que enmascara otras urgencias y, especialmente, la insolvencia de un gobierno más que amortizado.

Pero el asunto está ahí ¿Cómo afectará a las primeras ferias de la temporada? No hay que irse muy lejos. Antes de que acabe enero se tendrían que haber celebrado las dos novilladas promocionales y los correspondientes encierros matinales en La Puebla del Río para conmemorar San Sebastián bajo la batuta de Morante de la Puebla. Sin solución de continuidad llegaría la feria de San Blas de Valdemorillo –con el propio diestro cigarrero en el cartel- y en el estreno de marzo –hay margen para pensar que la situación puede mejorar- se recuperarían las fechas habituales de la feria de Olivenza, definitivo telonazo de la gran temporada. A partir de ahí se deben encadenar Castellón, Valencia, Sevilla...

Hay que reiterar la pregunta: ¿Qué pasará con las corridas de toros? ¿Qué medidas tomarán las distintas administraciones autonómicas para gestionar esta nueva ola? Y sobre todo... ¿cuándo podremos recuperar la ansiada normalidad? ¿Cuándo rehabilitaremos ese largo retablo de afectos que hacen que la vida sea algo más que un calendario de rutinas?