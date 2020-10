Morante ante el Cristo de los Faroles

¿Por qué contamos todo esto? Morante pasó este jueves por Córdoba para visitar la plaza de toros de los Califas. Se anuncia el próximo 12 de octubre, abriendo el cartel de un atractivo mano a mano que le enfrentará a Juan Ortega, otro diestro sevillano, torero emergente y en trance de lanzamiento definitivo, que mantiene estrechos vínculos con la capital cordobesa, en la que compatibilizó estudios de ingeniería con su formación taurina. El diestro de La Puebla, cuentan , había acudido para interesarse por el estado del ruedo del inmenso embudo de Ciudad Jardín . Es una de sus obsesiones más recurrentes que le ha llevado, en algunos casos, a meter máquinas y operarios para reducir esos peraltes que tanto le incomodan en la cara de los toros. Morante no dudó en fotografiarse con los alumnos de la escuela taurina que tutela el Círculo Taurino de Córdoba. Comprobó, de paso, el avance de todos los preparativos necesarios de cara a ese trascendental festejo organizado por José María Garzón en el día de la Hispanida. Sera su debut como empresario al frente del coso cordobés.

Pero la jornada iba a experimentar un giro imprevisible, tal y como atestiguan esas imágenes que corren por las redes. Después de mudar su habitual camisa de cachemires tupidos e imposibles por un impecable traje corto –chaquetilla de solapas ribeteadas, calzón, zahones y sombrero negro de copa cónica y alta-, Morante se montó a caballo, se trasladó hasta la plaza de Capuchinos y pintó una curiosa y asombrosa estampa –entre costumbrista y romántica- que no tardó en correr de móvil en móvil.

Morante escogió la hora del crepúsculo, dotando de un curioso aire de película de ‘tecnicolor’ a la escena que, no por preparada, dejaba de tener una indudable belleza . El matador cigarrero se dejó fotografiar: de pie, postrado de rodillas, subido al caballo que llevaba en la grupa los chismes de torear... Al torero le gusta evocar esas estampas antiguas . Los aficionados más avezados suelen descubrir la impronta de las viejas fotografías del toreo en el breve fogonazo de un lance o un muletazo. Bucea en los libros, en las antiguas placas y películas...

Pero hay más: el crucificado de piedra de la plaza de Capuchinos ya había servido de telón de fondo a otra película de trasfondo taurino , ‘Brindis a Manolete’, estrenada un año después de la muerte del ‘Monstruo’ de Córdoba. La película, que no pasó a la historia, dio a conocer a Paquita Rico que andando el tiempo se casaría –como no- con un torero: el infortunado Juan de la Palma, hijo de Cayetano Ordóñez ‘Niño de la Palma’ y hermano del gran rondeño Antonio Ordóñez...

¿Conocía Morante este cuadrito –reproducido sobre estas líneas- firmado por Francisco Hohenleiter, el célebre ilustrador, cartelista y pintor gaditano? La escena –como la que ha ‘pintado’ Morante- pertenece a ese tipismo tardo costumbrista en el que se desarrolla su obra, en la que no faltan nazarenos, romerías, devociones... En ese mismo caldo de cultivo, algunos años después, se rodaría ‘El Cristo de los Faroles’, una película de 1958 protagonizada por Antonio Molina que, con toda su parafernalia tipista , pertenece a la iconografía sentimental de aquella España que quería olvidarse de una guerra. La inconfundible imagen del cantante, vestido de corto y aferrado a las rejas del Cristo también nos lleva de la mano a esa estampa morantiana. Molina es Antonio Reyes, que conoce en esa plaza a Soledad, una bellísima cordobesa que no quiere rendirse a sus galanteos...

Manolete usó con frecuencia un capote de paseo bordado con la imagen de la Virgen de los Dolores. Es el que se lió en el añorado coso del Chofre de San Sebastián en la tarde del 16 de agosto de 1947, cansado de tantas cosas. Aquel día, desde el callejón, concedió su última entrevista radiofónica para un emergente locutor de Radio Nacional llamado Matías Prats, también cordobés. “Me piden más de lo que puedo dar. Sólo he de decir que tengo muchas ganas de que llegue el mes de octubre”, sentenció el Monstruo que había pasado por Córdoba el 14 de julio de aquel año, justo antes de torear aquella corrida de Beneficencia de Madrid que le acabó costando una cornada. Fue su última visita a la ciudad que le vio nacer antes de la tragedia de Linares. No dejó de visitar a la Virgen de los Dolores... ¿Casualidades? A lo mejor no.