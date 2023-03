Morante recogió el ‘Manolo Vázquez’ del Aero

Después de recibir el galardón -un busto del recordado torero Manolo Vázquez, obra de Luis Álvarez Duarte- de manos del jefe de la Fuerza Terrestre en Sevilla, el teniente general Carlos Melero y Claudio, Morante de la Puebla pronunció unas palabras en las que tuvo un emotivo recuerdo del maestro sevillano, a quien agradeció sus sabios consejos y que, ya gravemente enfermo, le dijo: “Estás toreando como hay que torear”. “Aquellas palabras me entusiasmaron porque me demostraron que no iba por mal camino“, apostilló el torero.