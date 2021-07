Morante se corona rey de la campaña

Cuando le había pegado ocho o diez verónicas ya habíamos certificado que el viaje había merecido la pena. Fue sin anestesia, sacándose hasta la mismísima boca de riego al primer ‘juanpedro’ con la cintura rota y el alma al aire. La expresión desgarrada, rabiosamente barroca, de aquel ramillete de lances rompió la plaza y rasgó la tarde. Pero sólo había sido el principio. Ese primero ya anunció que no iba a mantener el fuelle después del primer puyazo pero Morante iba a torearlo con una sencilla belleza –el valor de lo natural- en una faena de exquisiteces en la que no faltaron algunas diabluras, aguafuertes sepias y esa responsabilizada actitud que ha convertido al diestro de La Puebla –con más de 40 años en el carnet- en el verdadero líder de esta segunda temporada del covid.

Pero aún no se había derramado el Guadalete. El cuarto fue una raspa al que hubo que sobar en la lidia. Morante supo esperarlo e incluso le obligó –muy metido en la brega- a tomar un segundo puyazo después de haber derribado en el primero. El diestro cigarrero volvió a arrebatarse en un par de lances en el quite. Lo mejor estaba por venir... El trasteo comenzó por ayudados, consintiendo una embestida remisa que no regalaba nada. Un molinete ligado al pase de la tortilla –que le salió bordado- marcó una frontera en un trasteo en el pintó postales antiguas antes de trazar, uno a uno, un maravilloso cuadro de muletazos naturales. Fue la frontera del arrebato definitivo en una labor apasionada, reveladora, emocionante... Más allá de la geometría del toreo latía una pasión, un concepto, hasta una vuelta a las fuentes y los fines del toreo. Pero aquello iba a más, a mucho más...