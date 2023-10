Morante volverá a organizar el encierro de La Puebla del Río

La desvinculación de Morante de La Puebla se produjo en enero de 2022, justo antes de la edición que, con un mes de retraso sobre el calendario habitual, recuperaba la costumbre después del intermedio de la pandemia. La noticia se aventó a bombo y platillo –los aficionados daban por sentado que el torero participaría una vez más de su organización- pero a la vez se hacía público otro comunicado firmado por Morante en el que soltaba cualquier amarra con la celebración.

“Quiero dejar claro que yo no tengo nada que ver con esta decisión”, advertía el diestro de La Puebla precisando que, atendiendo a “la situación sanitaria adversa” había mostrado su negativa a celebrar el encierro de las fiestas de San Sebastián en sus fechas tradicionales, el sábado 22 de enero de 2022. El diestro explicaba que así se lo había hecho saber al anterior alcalde, Manuel Bajarano, que según su versión apoyó esa decisión. De hecho, algunos medios taurinos llegaron a publicar que el encierro había quedado suspendido aunque el ayuntamiento cigarrero nunca llegó a confirmar ni desmentir este extremo.

“De ahí en adelante no se me ha comentado nada más de la organización, del aplazamiento ni de nada” proseguía el comunicado de Morante que declinaba hacerse cargo de la organización, “debido a la falta de decoro del Ayuntamiento de mi pueblo hacia mi persona”. El torero rubricaba así su desvinculación absoluta con una iniciativa que, a punto de alcanzar su octava edición, no se puede entender sin su impulso, su decidida implicación y hasta su colaboración como mero operario en los preparativos de una inmensa fiesta que llena las calles del pueblo de propios y extraños.