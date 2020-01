Observatorio taurino: pendientes de la calle Adriano

Avanza el mes de enero y con él, las negociaciones con la clase alta del escalafón para dar forma al engranaje principal de la próxima Feria de Abril. Los especialistas habituales en estas lides ya han señalado que, previsiblemente, habrá cuatro patas que sostendrán el banco central del abono. Son Morante de la Puebla, Julián López ‘El Juli’, Andrés Roca Rey y, como no, el nuevo comensal sentado en esa mesa presidencial que se llama Pablo Aguado . Dicen que cada uno podría firmar hasta cuatro tardes en la temporada baratillera. Apuesten a que Josemari Manzanares –se nos rompió el amor de tanto usarlo- podría rubricar tres y aún no sabemos qué papel podrían detentar otros toreros como Alejandro Talavante, que vuelve a la palestra el próximo Sábado Santo en Arlés en un matizable mano a mano con Juan Leal que podría esbozar algunas estrategias para esta nueva etapa profesional. Y ya que hablamos del ‘Tala’: al anuncio de esa peculiar reaparición ha unido el de sus nuevos mentores que son nada más y nada menos que Joselito Arroyo y Joaquín Ramos, uno de los hombres que mejor conocen el campo bravo. Son más puntadas que hilvanan los planes del torero extremeño...

Pero hay que volver a la cocción de la Feria de Sevilla, que podría haber quedado encallada brevemente en torno al lujoso cartel del Domingo de Resurrección. La clave está en la corrida de Garcigrande. Aguado no quiere torearla ni que se la imponga nadie. El año pasado ya tuvo que pasar por el aro en no pocas plazas para –vetado por Roca- meterse en la estela de las figuras. Pero el emergente matador sevillano y su entorno profesional saben que pueden apretar en Sevilla a pesar de las presiones para ubicar el hierro charro en Pascua. La empresa, por su parte, tendrá que hilar fino. No hay que olvidar que el gerente de Pagés, Ramón Valencia, es también apoderado de Roca Rey. También es más que sabida la escasa empatía del peruano por su colega hispalense después del jabón oceánico que hizo olvidar su faena del ‘casi’ rabo. Y que Valencia –ya lo señaló en una entrevista concedida a El Correo- tampoco está dispuesto a quemar el indudable tirón taquillero que ofrece la pareja y su aplazada competencia aunque una tarde al menos sí tienen, deben y pueden coincidir. Porque una cosa es segura: si hay dos nombres que pueden tirar del boletaje en la plaza de la Maestranza –y en otros cosos trascendentes- son Pablo Aguado y Roca Rey, aire fresco en medio de un escalafón añejado. El personal los quiere ver juntos: ¿Será en la traída y llevada corrida del Domingo de Resurrección? Los últimos rumores que son eso, rumores, habrían desplazado a Morante de la nómina del lujoso festejo pascual en beneficio de El Juli que, con ‘sus’ toros de Garcigrande podría haber formado ese primer atasco para poner en pie la arquitectura del ciclo abrileño. Resumimos los datos: Pablo no quiere estoquear la corrida de la familia Hernández; otros la quieren ver colocada en Resurrección con las consecuencias que conlleva. Los aficionados quieren ver a Roca y Aguado en Pascua ¿Se resolverá la ecuación? Pronto lo sabremos.