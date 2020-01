Pablo Aguado se queda fuera de Resurrección

La ecuación no ha tenido solución. ¿La tuvo en algún momento? La pugna soterrada entre Pablo Aguado y Roca Rey en torno al ganado a estoquear en la corrida del Domingo de Resurrección se ha resuelto en favor del segundo. Las negociaciones partían de una única constante: la corrida de Garcigrande era como las lentejas. O las comes o las dejas. Roca Rey había impuesto el prestigioso hierro salmantino en una tarde que ya tenía el cartel hecho en las quinielas del aficionado: la combinación natural no podía ser otra que la de Morante, Roca y Aguado, máximo triunfador y excepcional revelación de la Feria de Sevilla en su edición de 2019. Pero no ha sido así...

Desde el primer momento se supo que Pablo Aguado no estaba dispuesto a estoquear los garcigrandes en tan emblemática fecha; también que otro actor natural de tan emblemática fecha –José María Manzanares- había dejado el campo libre después de contratarse en Arlés. A partir de ahí el asunto se enrocó retrasando el tempo habitual de la gestación del ciclo abrileño que ha logrado asomarse al mes de febrero con las mínimas filtraciones.

El cartel de Resurrección estaba sirviendo de tapón del resto de las combinaciones mientras el tiempo seguía corriendo. Se habló de la presencia de El Juli –que renunció a la pelea de gallos- y de otros pretendientes a integrarse en la terna que tradicionalmente arranca la temporada hispalense pero unas declaraciones de Morante del pasado domingo confirmaron que ya se había ajustado con Ramón Valencia para hacer el paseíllo el Domingo de Pascua. Hasta ahí todo más o menos normal... hasta que corroboró lo que ya se sospechaba: la corrida, inamoviblemente, era de Garcigrande.

Talavante entra en juego

A partir de ahí, las cartas de Pablo Aguado empezaron a tener poco margen de juego. Si Morante y Roca –que está apoderado por la empresa Pagés- tenían plaza fija en el traído y llevado cartel con los manoseados toros de Justo Hernández, a Pablo sólo le quedaban dos opciones: tragar o quedarse fuera. En esa tesitura entró en danza el nombre de Alejandro Talavante que ya había hecho pública su decisión de reaparecer esta temporada después de un año en barbecho. Lo hará el Sábado Santo en la plaza de Arlés en un peculiar mano a mano con el joven diestro galo Juan Leal, enfrentándose –precisamente- a cuatro toros de Garcigrande que sumará a dos de Adolfo Martín.

Rosario Pérez, desde ABC, avanzó que la negociación con el diestro extremeño era cierta. En el toreo casi nadie daba crédito al dato pero este jueves, a mediodía, comenzaban a echar humo todos los móviles del toreo dando por hecha su entrada en Resurrección además de dos tardes firmadas en el ciclo continuado. Aguado estaba fuera y el domingo 12 de abril ya está confirmado el paseíllo de Morante, Talavante y Roca Rey con los traídos y llevados toros de Garcigrande. ¿Qué pasará el resto del abono? Pues no vamos a tardar demasiado en saberlo.

Algunos avances: Aguado sí estará en la Feria

Algunas horas después del bombazo –la ausencia de Pablo Aguado en Resurrección ha sido muy mal acogida por los aficionados- se confirmaba el encaje de Pablo Aguado en el ciclo continuado. No serán cuatro tardes las que sume en el abono sino tres, después de ‘caer’ de la presunta terna pascual. El diestro sevillano estoqueará, previsiblemente, las corridas de Juan Pedro y Jandilla –hierro talismán que posibilitó su revelación- y podría sumar un tercer compromiso en San Migule

Talavante también se apunta a dos corridas más en el abono; una de ellas –avanza Aplausos- podría desplazarse a San Miguel. Manzanares tiene la preinscripción en tres tardes; otras tres sumará El Juli, que se apunta a la segunda corrida de Garcigrande reseñada por la empresa Pagés y a la de Victoriano del Río. El cuarteto de actuaciones se quedará sólo para Morante y Roca Rey que se convierten así en los toreros base del abono.

Hay otros carteles que se barajan en los mentideros: para el domingo 19 de abril –intermedio entre Resurrección y el comienzo del ciclo continuado el día 22- se da por hecha la terna sevillana formada por Juan Ortega –que debutaría como matador en Sevilla-, Rafa Serna y Ángel Jiménez, que tomó la alternativa en la pasada Feria de San Miguel. Los toros pertenecerían a la divisa de La Palmosilla, que consolida su puesto en el elenco ganadero del ciclo. Hay otros carteles esbozados que ya se dan por hechos en los corrillos. Aún es pronto para confirmarlos pero no tardarán en salir a la luz.