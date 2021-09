Pablo Aguado: «Todos estábamos deseando devolver los toros a Sevilla»

Han pasado dos años y medio y los rigores de una pandemia que nadie esperaba. El virus se llevó, estando anunciadas, la feria de 2020 y esa temporada de primavera que reverdece a punto de estrenar el otoño. Aguado se ha consolidado en ese tiempo como figura de la primera línea, catapultado después de aquella tarde de mayo que cambió tantas cosas. El diestro sevillano vuelve a hacer el paseíllo en Sevilla anunciado con Morante y Roca Rey –el mismo cartel de su eclosión en 2019- en una cita llena de significados que servirá para reabrir la plaza de la Maestranza después de una larga sequía taurina.

La última vez que se vistió de luces en Sevilla abrió la Puerta del Príncipe...

Han pasado casi dos años y medio y volvemos con la ilusión de que salgan las cosas parecidas. No pedimos que sea igual porque eso es un milagro, sería demasiado...

Es que es volver después de lo que pasó, de una tarde que cambió su vida...

Volver a Sevilla después de tanto tiempo es algo especial para cualquier torero pero en mi caso particular es todavía más especial si cabe. Es volver después de la tarde que lo dio todo; es volver ante la afición que más cariño me demuestra siempre... Eso lo hace muy bonito pero también le añade un plus de responsabilidad.

¿Cómo se pasan estos días? Hay ciertas tardes clave en la vida de los toreros –alternativa, confirmación, gestos- pero me atrevo a pensar que ésta tiene también esa connotación.

Sí, es un día especial. Comparable con cualquiera de esas fechas. Te condiciona mucho como te hayas encontrado en las últimas corridas; si te ha acompañado la suerte... Gracias a Dios las últimas tardes me han dado un punto de moral y seguridad muy importante para encarar Sevilla.

Toca recapitular. La temporada de 2020 tuvo un comienzo normal y además bueno. Luego llegó el fundido a negro por culpa del covid. ¿Qué pasó cuando pudo retomar la temporada en agosto?

Toreé tres corridas después de todo el tema de la pandemia pero en medio de un clima muy convulso. Tenía la cabeza en otra parte por mucho que me preparara en el campo. Tenía que haber sido un año especial y los toreros no terminábamos de estar realmente metidos en la vorágine de la temporada, viviendo con incertidumbre hasta última hora y sin saber con certeza si se podrían dar los festejos. Todo se complicó pero, más allá de todo eso, me sirvió para crecer y madurar en el campo, reflexionar sobre lo ocurrido y encarar este año con un punto de experiencia.

La de 2021 es una temporada que tuvo un comienzo casi delirante, con ese largo proceso que desembocó en la suspensión de la temporada de primavera de Sevilla.

Tres días antes de la fecha fijada ni siquiera sabíamos si podríamos hacer el paseíllo. Por mucho que tú te conciencies, la mente te traiciona y te impide centrarte en tu entrenamiento y tus cosas. Te saca del proceso normal que sufre un torero en un día tan importante. Fue agónico, fue duro... Prácticamente te enterabas del desarrollo de los acontecimientos por la prensa. Resultó muy desconcertante.