Paco Ureña y Jesús Álvarez: toros, deporte y televisión en la antigua Audiencia

El torero habló de su propia preparación física que se ha ido adaptando a su evolución como torero. “ El deporte me aporta la seguridad mental, saber que tus condiciones físicas te van a permitir aguantar pero sobre todo esa mentalización que en el toreo es fundamental ”. Álvarez también se declaró deportista. “Me he apuntado a todos los partidos benéficos que me han llamado”, señaló el periodista que también ha hecho sus pinitos como esquiador, alpinista, piloto y hasta tenista... Pero Jesús Álvarez confesó que también se había atrevido “con algún becerrillo”. “ Es importante saber lo que sienten los protagonistas de lo que tú estás contando para hablar con conocimiento de causa ”, añadió el célebre periodista deportivo.

“Soy aficionado, me gustan los toros, defiendo nuestra Fiesta Nacional”, espetó Jesús Álvarez . Desde ese punto, Ureña se felicitó que el periodista mostrara ese interés por el toro y el toreo “sin tapujos”. “Es que ahora parece que decir que uno es taurino y español es malo” añadió el torero y a partir de ahí, Álvarez remachó el clavo asegurando que, más allá de su vinculación con el mundo deportivo, señalando que le encantaba que le reconocieran como aficionado. ¿En qué se parece una figura del deporte a una del toreo?, preguntó el moderador. Jesús Álvarez tiró de anecdotario recordando que Francisco Rivera Ordóñez le había dicho que el mérito del torero no estaba en correr en un encierro sino en quedarse quieto dentro de una plaza. “ Los toros no tienen parangón con el deporte ”, añadió el veterano comunicador rendido ante el mérito de los toreros. “Hay cosas que tienen cierta similitud”, respondió Ureña mencionando algunas actividades deportivas como el motociclismo. “Todo el que llega a conseguir algo en el deporte o en el toreo es porque tienen un talento especial”.

Ureña aún tuvo tiempo para recordar algunas de sus mejores actuaciones, como la faena al toro de Victorino Martín en la Feria de Abril de 2016, que fue proyectada en la sala recordando la gran dimensión que el torero de Lorca dio aquella tarde. Las imágenes de la plaza llena dieron pie a la nostalgia de los tiempos previos a la pandemia. ¿Tenían que darse toros en 2020? Álvarez abogó por esa continuidad, garante del “aliento” del espectáculo.

El moderador se adentró en los tiempos de forja taurina de Paco Ureña. “Pasaron muchos años antes de que mi carrera levantara el vuelo” evocó Ureña, que decidió trasladarse a Sevilla para estar más cerca del campo bravo en esa etapa fundamental. “Sevilla ha sacado lo mejor de mí y he conocido a personas fundamentales en mi vida”, añadió el matador destacando la figura de David, una personal proverbial que no falló en los momentos de mayor incertidumbre profesional.

Pero el encuentro no podía finalizar sin mencionar el tremendo percance de Albacete en 2018 que costó la visión primero y el ojo después del torero murciano. “Siempre he tenido claro que la pasión y el amor al toro me sacarían de cualquier situación; soy una persona dura, no me gusta quejarme y sólo puedo dar gracias al toro. Me he caído y me he podido levantar”, remachó el torero. Álvarez cogió ese hilo, haciendo una comparación con las facultades y la capacidad de superación del tenista Rafa Nadal, para asegurar que “detrás de un gran deportista sólo puede haber una gran persona”.