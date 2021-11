Parafernalia taurina: Gallito, Ponce, Curro Romero y... ¡El Cordobés!

Pero la parafernalia taurina de estos días no estaría completa sin recordar el cuidado acto, también celebrado en Cajasol, que organizaron los compañeros de Carrusel Taurino para entregar sus reconocimientos anuales bajo la batuta de Juan Ramón Romero, la voz taurina de Canal Sur Radio. Habían quedado sin entregar –cosas del covid- los de las ediciones de 2019 y 2020 en su fecha habitual. Asistió José María Manzanares y faltaron Ponce y El Cordobés, que más que nunca brillaron por su ausencia.

El valenciano no deja de ser noticia extrataurina por su relación con la joven almeriense Ana Soria. También por esa inesperada retirada que le llevó a cortar en vísperas del último día de San Pedro, fecha en la que debía haber toreado en Burgos. Pero el diestro de Chiva no parece estar dispuesto a volver a enfundarse en sedas y oros en 2022. Algunas empresas ya le han tocado con la intención de anunciarlo en las primeras ferias de la temporada pero la respuesta, afirma su entorno, por ahora es no.