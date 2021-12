Pepe Luis Vázquez: «Quiero echar otro ratito...»

“Quiero echar otro ratito...” Se lo espetó al médico en los primeros días de mayo de 2013. Pepe Luis ya rebasaba las nueve décadas de vida. Pero a la dictadura del calendario se había unido un fatal accidente doméstico que le envió al hospital con un preocupante traumatismo cerebral. El pellejo del torero de San Bernardo era duro pero sabía que no le quedaba mucho tiempo. Y ese “ratito” quería echarlo en su casa de Nervión. Las circunstancias forzaron que tuviera que volver a la clínica Santa Isabel en la que falleció el 19 de mayo de 2013. Era Domingo de Pentecostés. La Virgen del Rocío no había llegado aún a su ermita cuando abrieron las puertas de la capilla ardiente, instalada en el apeadero del Ayuntamiento de Sevilla. “No me vayáis a liar mucho cuando me muera”, le había dicho a su hijo Pepe Luis atendiendo a su proverbial discreción. Pero la ciudad le debía todo eso y mucho más a uno de sus hijos más preclaros que unió ciencia, gracia y sentimiento para enfrentarse a los toros bravos.