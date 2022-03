Premios Puerta del Príncipe: Morante se hizo esperar...

Era el indiscutible protagonista del evento pero su presencia se hizo esperar. De hecho el acto oficial ya había concluido cuando, por fin, se anunció la presencia del torero de La Puebla. La entrega del trofeo ‘Espartaco’, que le acredita como triunfador absoluto de la pasada Feria de San Miguel, se improvisó en el estrado del auditorio de la Fundación Cajasol cuando gran parte del público ya andaba detrás de las bandejas, disfrutando de la clásica copa de vino español. Al final se hizo perdonar con dos o tres sonrisas y hasta se cuadró militarmente para saludar al teniente general que le entregó el premio. Cosas de los genios...

Miguel Briones, secretario general de Interior de la Junta de Andalucía, se había esforzado antes alargando su discurso hasta el infinito tratando de estirar el acto. Pero lo que no puede ser no puede ser y el tiempo tiene sus leyes. Morante había recogido otro trofeo en Cádiz a las siete de la tarde y por más que corrió no pudo llegar a tiempo... Con o sin retraso, el recuerdo de la gran faena instrumentada a un toro de Juan Pedro Domecq en la tarde del primero de octubre sigue siendo el argumento de mayor peso a la hora de valorar lo acontecido en esa inusual Feria de San Miguel que asumió los festejos aplazados en primavera conformando un inédito y largo ciclo en el que hubo otros triunfadores...

Empezando por Diego Urdiales, que recogió el trofeo ‘Vicente Zabala’ que distingue al autor de la mejor faena del ciclo, la instrumentada al cuarto ejemplar de Garcigrande en la tarde del 2 de octubre. Tampoco faltó a la cita el diestro sevillano Juan Ortega, que recogió el trofeo ‘Curro Romero’ de manos del propio Faraón de Camas. Es el galardón que le acredita como autor del mejor toreo de capote de un serial en el que llegó a escuchar la música hasta en dos ocasiones manejando el percal. Enfibrado y responsabilizado por la gesta de matar seis toros de Miura en la próxima Feria de Abril, Manuel Escribano recogió el correspondiente galardón que le acredita como de la mejor estocada de un ciclo en la que también fue uno de los grandes triunfadores.

Sorprendió el aspecto aniñado del gran rejoneador navarro Guillermo Hermoso de Mendoza que también se llevó para Estella el premio que le distingue como jinete más destacado. En el apartado de las cuadrillas subieron al estrado a recoger sus respectivos trofeos el subalterno camero Antonio Chacón –uno de los de mayor proyección en la actualidad- y el varilarguero Óscar Bernal. Tampoco faltó la ganadera Olga García Jiménez en representación de la ganadería Hermanos García Jiménez que fue la más destacada de un ciclo en el que también hubo sitio para dos novilladas y seis novilleros. Pero fue Juan Pedro García ‘Calerito’, próximo a tomar la alternativa en Sevilla, el más destacado de la Feria de San Miguel y por extensión de toda la temporada sevillana, reducida este año al ciclo otoñal.

Ese fue el grueso de un acto, conducido por Fernando Murube, en el que también hubo sitio para recordar la mención especial a la ganadería de El Parralejo poniendo un acento específico en el recuerdo a su creador, el empresario sevillano José Moya Sanabria fallecido hace pocos meses. El acta del jurado también recogía una mención al “esfuerzo titánico” realizado por todos los criadores de bravo en las dos temporadas de la pandemia.

Se estrenaba en esta entrega de premios –atípica en el formato, el escenario y hasta la fecha- la directora regional del Corte Inglés, Carmen Moreno Martínez, que reafirmó el apoyo de la firma al mundo del toro. No faltaron las intervenciones de José Luis García Palacios, presidente de la Caja Rural, además de la magnífica glosa de los premiados pronunciada por el veterano periodista Luis Carlos Peris. Hay que subrayar la presencia de numerosos representantes de la política, la empresa y la sociedad sevillana en un acto en el que hubo una ovación sostenida y emocionante: se la llevó Curro Romero, convertido en una auténtica leyenda viva.

Hay más entregas de premios taurinos programadas mientras avanza la Cuaresma. Sin ir más lejos, este mismo jueves, se entrega el tradicional premio que concede la peña de Los 13 que recogerá el novillero Manuel Perera. No será el único acto de una jornada en la que el diestro de La Puebla volverá a detentar el máximo protagonismo al recoger, consecutivamente, los galardones que conceden la tertulias taurinas del Aero y la del Porvenir. En una y otra andan sincronizando relojes...