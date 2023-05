Rescoldos de la feria de Córdoba...

Pasó la Feria de la Salud de Córdoba, un ciclo de reducido metraje –la demanda de la afición cordobesa no da para más, si acaso para menos- que se ha ubicado en el primer fin de semana del hipertrofiado ciclo festivo del Arenal, que en todos lados cuecen habas. La ecuación es inversamente proporcional: a la vez que se han sumado días hasta el absurdo a la celebración de las casetas y los farolillos ha ido menguando el calendario taurino de una ciudad tan compleja en todo que no iba serlo menos en cuestiones de tauromaquia. El empresario José María Garzón, gerente de la empresa ‘Lances de Futuro’, lo sabía bien cuando tomó la batuta de un coso que ha rebasado el medio siglo afrontando varias crisis.

A la eclosión del fenómeno local –léase Manuel Román- le esperan algunas horas de cocción a tenor del resultado real de su presentación en Los Califas. El festejo prologó el grueso de la feria, dos corridas que la adversa meteorología acabaría concentrando en una única jornada de toros, sesión doble de mañana y tarde que acabó pesando. Lo decía, medio en broma y medio en serio uno de los mejores aficionados de la ciudad de los discretos: “364 días sin toros y en uno solo nos tragamos doce...” Cosas de esa lluvia esperada que no suele preguntar para derramarse...

Fue una plomiza mañana de toros en la que nos embelesamos con algunos primores de Morante, maravillosamente vestido de torero y privado de una oreja por el mal manejo de la espada. Con dos toros con problemas, Juan Ortega evidenció que lo suyo es la poesía, no el álgebra... Se había lidiado una corrida de Domingo Hernández en la que se colaron algunos ejemplares que nunca debieron saltar al ruedo cordobés. Dejemos a un lado las básculas y hasta esa supuesta primera categoría que se enreda en su propio bucle melancólico. La categoría no la da un papel, son otros factores que ahora quedan lejísimos. Mejor dejarlo ahí. Y aunque está claro que en Córdoba no puede salir el toro de Bilbao, de Pamplona o de Madrid... un poquito de por favor...

En esa línea, el envío de Álvaro Núñez en la sesión vespertina fue una auténtica escalera de pesos, hechuras y comportamientos. Mejor no entrar en demasiados detalles... Hubo un más que notable segundo con el que Talavante, más centrado en todo, se acercó a sus mejores fueros cortando la única oreja en medio de un ambiente glacial, reforzado por los inmensos claros de los tendidos. Finito, absurdamente arropado por dos marchas procesionales que pegaban como a un cristo dos pistolas, mezcló compostura y técnica y Pablo Aguado quedó muy lejos de su mejor ser y estar a pesar de sus esfuerzos. Es lo que dio de sí este miniciclo que sigue brindando demasiados interrogantes. El gran público, más allá de la tibia presentación de Román, se reserva para una única función. En las barras de las tabernas se sigue soñando con un pasado de glorias pero la realidad es otra. ¿Quién le pone el cascabel a ese gato?