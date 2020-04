Resurrección: más de un siglo de toros

No podrá ser. La corrida –con toda su polémica se ha quedado en los papeles. Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Andrés Roca Rey no podrán despachar esta tarde la traída y llevada corrida de Garcigrande que sirvió de comidilla en la gestación de los carteles. No habrá toros en esta tarde del Domingo de Resurrección; tampoco se ha celebrado el pregón matinal que tenía que haber pronunciado el escritor y académico catalán Félix de Azúa; ni habrá Feria... y tal y como de desarrollan los efectos de esta nefasta pandemia cada vez cobra más fuerza una triste certeza: 2020 se quedará sin toros... Nadie vivo recordaba una Semana Santa sin cofradías; tampoco conocemos ningún aficionado contemporáneo que pueda fijar una tarde de Resurrección con la plaza de la Maestranza cerrada a cal y canto. Llegados a este punto merece la pena hacer un ejercicio de memoria para poner en pie la variada historia taurina de una jornada que no siempre brilló como hoy la conocemos...

Un vistazo al último siglo largo del hoy lujoso festejo pascual revela distintas épocas y orientaciones hasta que la cita se acabó convirtiendo en el ‘meeting’ glamuroso que hoy entendemos. Para ello, tuvo mucho que ver la definitiva forja del currismo, perfectamente enhebrada con la visión del recordado empresario Diodoro Canorea, que transformó un festejo de circunstancias en un escaparate de lujo. El centenario de la trágica muerte de Joselito el Gallo nos puede servir de punto de arranque y es que la Edad de Oro del toreo dejó su impronta en la corrida del Domingo de Resurrección. Marcaremos el inicio en 1913, primer año completo de matador de Joselito y temporada de la alternativa de Belmonte. Pero fue El Gallo, mano a mano con Bombita, el que actuó en Pascua. Juan Belmonte se asomó al cartel en 1914 y repitió en 1916, mano a mano con Joselito. Volverían a actuar juntos de nuevo en 1920 para despachar ocho toros de González Nandín en unión de Ignacio Sánchez Mejías y Chicuelo. Mes y medio más tarde –la corrida de Pascua fue un 4 de abril- se cerraba toda una época del toreo con la muerte de José en Talavera de la Reina...