Roca Rey logra su meta: abrió la Puerta del Príncipe

Algo decía de ayer podía ser el día. El torero, que no había tenido las mismas opciones con los declinantes ‘cuvillos’ del Domingo de Resurrección no había dudado en doblar la apuesta, jugando la casilla del mismo hierro, para esta segunda cita. Era la primera de verdadero tronío en el ciclo continuado, con una expectación desbordada que se tradujo en la colocación del ansiado cartel de “no hay billetes” al calor exclusivo del aura de este torero de Perú que ya venía ungido con vitola de primerísima figura del toreo desde su épica actuación con los ‘victorianos’ en la Aste Nagusia de Bilbao .

A partir de ahí, y perdonen el largo introito, hay que recordar que Andrés Roca Rey ya había logrado meter en el esportón la primera oreja de la tarde gracias a una faena de enorme seriedad ante un toro, el tercero, que nunca regaló nada. La firmeza sincera del torero se impuso a los defectos de un animal que casi nunca quiso nada por el lado derecho. La batalla era por el otro pitón aunque a la embestida, falta de entrega, había que sumarle el aguante del matador en una labor irreprochable que culminó con un sincero y apretado arrimón que certificó quién mandaba allí. El estoconazo validó el trofeo. Aún había que cortar dos más...

Lo dicho: mucho tenía que torcerse la cosa para que Roca no lograra alcanzar la marca. Decidido a descorrer ese pesado cerrojo, iba a poner toda la carne en el asador con el chorreado que hizo sexto, un toro que tardó en definirse –dio trabajo en la brega- y que no dudó en brindar a la plaza abarrotada después del grandioso par de Antonio Chacón, que escuchó la música de Tejera. Fue una faena de diapasón alto y fuerte apuesta en la que no cupieron dudas. La cosa se lanzó desde el segundo uno, pasando al toro de rodillas, cambiándolo por detrás, reuniéndose con él en una intensa serie diestra y arrancando la música –empezó a sonar Churumbelerías- mientras aquello empezaba a brotar en los medios.

No le importaron los derrotes, las teclitas del animal que le acabó sirviendo por su plena entrega. También lo pasó por el izquierdo por más que le faltara un tranquito pero la faena acabó de subir de decibelios –con la muleta en la mano diestra- en dos rotundas series muy en redondo, cada vez más trepidantes a un lado y otro de una inmensa trinchera que sirvió de ribera. Las dos orejas ya se cantaban y la espada entró a la primera. El toro se fue a morir a las tablas. Se había desatado la apoteosis definitiva. Roca Rey, primera figura del toreo, había abierto la puerta.