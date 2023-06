Roca Rey: no se lo perdonarán; ni falta que hace...

Fue el coloso de Sanlúcar de Barrameda el que un día proclamó –y hay que entender el sentido de la sentencia- que el reglamento está para los que no saben de toros. Tenía razón. Pero apoyado en sus indiscutibles galones, Ojeda ha vuelto a enseñar –como aquel niño del cuento- las vergüenzas del emperador desnudo. El torero aprovechó una entrevista en Clarín, el veterano espacio taurino de Radio Nacional de España, para felicitar a Paco Ureña por su desgarrada entrega con los ‘victorinos’ en el cierre de San Isidro. Pero el mensaje era más, mucho más amplio y apuntaba a la mediocridad de las manos que mecen la cuna del toreo haciendo y deshaciendo carteles sin el más mínimo talento ni opción de futuro.

“Es una injusticia lo que hacen los taurinos modernos de hoy con los toreros como tú; no tienen cojones de reconocer esfuerzos tan grandes, el jugarse la vida... es que no saben reconocerlo. No hay ni uno de ellos que diga, oye hay cinco o seis sustituciones y este tío se ha jugado la vida en Madrid... cada vez me da más asco; cada vez son peores, más malos taurinos...” Pues juzguen ustedes mismos.

Paco puede hablar en primera persona. Olvidado de casi todos, había dado un vuelco al toreo entero en 1982 a raíz de su confirmación madrileña. Fue con un torazo de Cortijoliva que le permitió escenificar su mensaje y poner boca abajo a todo el negocio. La revelación aconteció en una de aquellas corridas para trances desesperados que se celebraban entonces en la canícula madrileña. La pregunta es... ¿qué reflejo tendría una actuación similar en el panorama actual? ¿De qué sirve un triunfo fuera de programa en medio de la mediocridad del negocio de hoy? En los últimos días se han producido una serie de sustituciones que han sido cubiertas con meros criterios tacticistas –algunos carteles podrían haberse programado idénticos hace diez, quince y hasta veinte años- que demuestran que el toreo tiene un serio problema; falta apuesta y sobran fontaneros. El que se mueve no sale en la foto. Paco Ojeda, una vez más, tiene razón.