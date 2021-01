Sevilla: ¿Toros desde el 18 de abril?

La empresa Pagés no faltó a ese encuentro. Ramón Valencia expuso su intención de abrir la plaza de toros de la Real Maestranza ese 18 de abril, domingo, manteniendo el cartel que ya se había filtrado: toros de Victoriano del Río para Morante de la Puebla, Roca Rey y Pablo Aguado. Sería el estreno de una atípica temporada en la que ya se ha asumido que no podrá haber toros el Domingo de Resurrección. La campaña seguiría con tres tramos de festejos gravitando en torno a los fines de semana del 22 al 25 de abril; el del 29 y 30 de abril y el 1 y 2 de mayo. En cualquier caso, todas estas previsiones están aún pendientes de confirmar y sujetas a la evolución de la pandemia que será la que permita –o no- autorizar la apertura de la plaza al 50% de su capacidad. El empeño, sigue siendo azaroso...

A pesar de todo, el aficionado aún puede consolarse repasando las combinaciones que han trascendido aunque sólo se trate –hasta ahora- de meros compromisos adquiridos con toreros y ganaderías. A los tres espadas nombrados hay que unir nombres de El Juli, Manzanares, Perera, Juan Ortega, Daniel Luque, Enrique Ponce, Emilio de Justo, Paco Ureña... que podrían enfrentarse a las corridas de Garcigrande, Juan Pedro Domecq, Jandilla, Santiago Domecq, Matilla, Victorino Martín y Miura además de una para rejones. Para septiembre, respetando sus fechas habituales, se ha hablado de los encierros de Juan Pedro Domecq, Garcigrande –que doblan presencia- y Fuente Ymbro. Antes del verano, según estuviera la cosa, también podría celebrarse alguna novillada. Pero es que ya se ha hablado hasta de posibles carteles: Morante, Aguado y Juan Ortega en la de Juan Pedro; El Juli y Roca Rey con los ‘garcigrandes’; El Juli y Manzanares con los toros de Matilla; Ponce y Manzanares en la de Jandilla; Emilio de Justo sería fijo en la de Victorino y Pepe Moral y Manuel Escribano optarían a estoquear a la de Miura que también cuenta con el ofrecimiento de Morante de la Puebla. ¿Podrá anunciar Pagés estos carteles? El virus, las autoridades y el éxito de las medidas aplicadas tendrán la palabra. No será fácil.