Siempre nos quedará París...

Pero el asunto tiene otras lecturas, y se erige en un espejo en el que mirarse al sur de la misma cordillera para sonrojo de las huestes taurinas patrias. Los aficionados franceses –bien vertebrados en la Unión de Ciudades Taurinas y el Observatorio de la Cultura Taurina- han sacado músculo, replicando a una y han organizado en paz y armonía una serie de concentraciones para mostrar fuerza, unidad, vigencia y presencia . Lo sorprendente –ateniéndose a la desquiciada vida social y política de España- ha sido comprobar que la clase política más o menos sólida del vecino del norte, con el presidente de la República a la cabeza, también ha respondido a una poniéndose al lado de esa amplia minoría que no entiende la vida sin el hecho taurino, sea la lidia a la española –que se importó en la centuria decimonónica- o las valiosas tauromaquias autóctonas que perpetúan la cría de un ganado con identidad propia.

El caso es que los toros, por ley, están prohibidos por Francia. Se hace una salvedad: la fiesta puede pervivir en aquellas zonas de acendrada tradición que en el país galo se vertebran en torno a Las Landas –en la zona atlántica- y la Camarga, en la mediterránea. En España, en cambio, gozamos hasta de esa solemne declaración de patrimonio cultural inmaterial (ley 18/2013) que obliga a las administraciones públicas a su protección, promoción y regulación. ¿Se trata de papel mojado? Nada hay que esperar de los radicales de izquierda –adalides de prohibir por prohibir, de decirle a los demás que deben pensar o hacer- ni de esos partidos separatistas que ven en la corrida de toros una fachada de la maltrecha identidad española. Mucho más grave es, en tantos casos, el papel jugado por el irreconocible PSOE, ahora Partido Sanchista, apuntado a todos los bombardeos de sus socios radicales para ser más sostenibles, inclusivos y no sé cuántas pamplinas más que nadie. Pero todos casi todos, cuando no arriman el ascua a su sardina, se la miden con una regla según cómo, qué, cuándo...

En esa tesitura no es de extrañar que personas y personajes que siempre han defendido la bandera roja empiecen a caerse del caballo. Ahí están las recientes declaraciones del cantante Joaquín Sabina. “Ya no soy tan de izquierdas porque tengo ojos, oídos y cabeza para ver lo que está pasando” ha señalado el trovador del apasionante Madrid finisecular. Sabe que se le ha acabado la bula en ciertos sectores pero a lo mejor no es tan consciente del emocionante canto de amor y amistad incluido en ese documental filmado por Fernando León de Aranoa que se titula ‘Sintiéndolo mucho’.

La película incluye las horas de zozobra e incertidumbre que siguieron a la gravísima cornada de José Tomás en la plaza mexicana de Aguascalientes. Sabina estaba allí y el cineasta pudo filmarlo todo. El cantante había acudido a ver a su amigo torero que luego tenía previsto comparecer en el concierto que Sabina tenía que dar, casualmente, en la otra plaza de toros de la localidad. La mirada de León de Aranoa –Sabina dijo de él que en asuntos taurinos estaba al norte de Suecia- aporta un ángulo novedoso a esas horas en las que –sin saber si Tomás sobreviviría- Joaquín Sabina prepara el concierto cantando ‘De purísima y oro’. Poesía visual, libertad creativa, artistas sin complejos, sentimientos reales...