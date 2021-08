Talavante: crónica de una ausencia

Ya no hay dudas. La propia empresa de Arlés lo confirmaba, días atrás, a través de un comunicado que corrió como la pólvora por los portales especializados. La vuelta de Alejandro Talavante se verificará el próximo 11 de septiembre en el coliseo de Arlés en un atractivo mano a mano con Roca Rey para estoquear seis toros de los hierros de Adolfo Martín, Núñez del Cuvillo y Garcigrande, a razón de uno por coleta. El cartel no es ninguna novedad y ya era conocido desde el pasado mes de abril . Pero sí lo es su condición de escenario definitivo de la reaparición del diestro extremeño, que habría desechado otros ofrecimientos para volver a la palestra después de permanecer alejado de los ruedos desde octubre de 2018. Talavante y la empresa de Arlés –comandada por Juan Bautista Jalabert- despejan así los rumores que le querían situar en otras plazas antes de ese 11-S de alto voltaje en el coliseo arlesiano.

Hay que recordar de forma apresurada los distintos apoderamientos del torero extremeño, que cumplió sus primeras trece temporadas como matador de toros envuelto en una pretendida aura de genio que no acompañaba de la necesaria regularidad y el imprescindible tirón taquillero que validara el caché aspirado. Talavante saltó a la palestra a mediados de la pasada década en manos del fallecido Antonio Corbacho, primer gurú del tomasismo que le recubrió de un traje impostado. Ese rol acompañó al extremeño en sus primeras andanzas antes de vestirse con distintas pieles y adoptar otros lenguajes. Después llegaron otros mentores. En el recuerdo reciente está la historia de sus apoderamientos con Manuel Martínez Erice, Curro Vázquez, la FIT de Bailleres y... Matilla, dando bandazos entre las grandes empresas y esa supuesta independencia –en el recuerdo los tweets antes de torear en las Colombinas de 2016- que no siempre le ha sido propicia y que ha renovado de la mano de Joselito Arroyo. El maestro madrileño ha tomado la batuta de su carrera en solitario después del fallecimiento de Joaquín Ramos, con el que compartía el apoderamiento.

La publicación de un polémico reportaje de Javier Negre en El Mundo (22 de octubre de 2018) colocaba a Toño Matilla en el ojo del huracán. Negre situaba a Talavante como “víctima” de su ex apoderado al que tildaba de “Maquiavelo” de los entresijos del toreo siguiendo la estela de otros periodistas que –velada o directamente- acusaban al taurino charro de poner piedras en el camino del ‘Tala’ a raíz de la ruptura del vínculo profesional que les unió hasta principios de junio 2018. Todos los rumores, eso sí, certificaban que ni su antiguo mentor había podido defender ni las empresas pretendían aceptar el considerable aumento de honorarios ansiado por el torero a raíz de su salida a hombros en la feria de San Isidro de aquel año, con la corrida de Núñez del Cuvillo.

Aquello fue su gloria, pero también su tragedia. Dispuesto a defender esa supuesta primacía, forzó la máquina en las negociaciones de las nuevas ferias hasta desencadenar la comentada ruptura con Toño Matilla, que no estaba dispuesto a asumir las nuevas aspiraciones dinerarias de su poderdante. El divorcio se precipitó después de pasar triunfante por la feria del Corpus de Granada del 18.

Pero las lanzas clavadas al taurino charro comenzaron a convertirse en cañas, especialmente cuando Simón Casas, que le va la marcha, desveló los sustanciosos horarios madrileños del melancólico diestro pacense, aumentados gracias a los oficios de su ex apoderado de 160.000 a 240.000 euritos del ala. El retrato victimista empezaba a quedar desmontado... Matilla, un hombre muy reacio a hacer declaraciones de ningún tipo, ya había llegado a salir la palestra emitiendo un extenso comunicado en el que aportaba su versión sobre la ruptura. Fue el propio Matilla el que cortó por lo sano ante la exigencia de Talavante “de cobrar más que el que más”. El torero argumentaba que él era “el mejor, el número uno”, según desveló Matilla en dicho comunicado. “Tras intentarlo de forma fallida en alguna ocasión, consideré que yo no podía conseguir lo que él exigía y di por terminada la relación profesional que nos unía. No podía defraudarle ni a él ni a mí mismo” añadía el ex apoderado de Talavante apostillando la verdadera clave del asunto: el número uno “ha de reflejarse en taquilla, y él no lo era”. El resto ya está contado. En octubre de aquel año decidía cortar por lo sano.

Hubo que esperar a los inicios de 2020 para que se confirmara su reaparición, en ese insólito mano a mano con Juan Leal y en la plaza de Arlés previsto para el Sábado Santo de 2020. Pero la exclusividad del escenario no tardaría en quedar eclipsada por una noticia de mayor calado: la entrada de Talavante en el cartel del Domingo de Resurrección de Sevilla, cerrando el pulso soterrado entre Roca Rey y Pablo Aguado en torno a esa corrida de Garcigrande impuesta por la empresa Pagés –Ramón Valencia aún era el apoderado del diestro peruano- para inaugurar la temporada sevillana. Morante y Roca ya eran fijos y la negativa de Pablo Aguado a estoquear el prestigioso hierro charro acabó poniendo en bandeja la reaparición de Alejandro Talavante un día antes del compromiso de Arlés. En medio de esas componendas, y con los carteles de Sevilla presentados oficialmente, acabó entrando en escena el famoso bichito que ha cambiado nuestras vidas. Todos los planes saltaron por los aires. Hasta ahora.