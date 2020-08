Tiempos indecisos...

El toreo, hay que repetirlo hasta la saciedad volviendo a parafrasear a Ortega, es hijo del tiempo que le toca vivir en cada momento. Su historia camina paralela a la de la propia piel de toro que vive momentos tan malos -más allá de la incidencia de la pandemia- en manos de los peores posibles. Sí, no se puede entender la historia de España sin perder de vista las corridas de toros . Y estos tiempos bárbaros de pan llevar no son una excepción.

Pero resulta llamativo, en cualquier caso, que las grandes firmas del empresariado taurino se hayan instalado en el más absoluto de los conservadurismos dejando pasar fechas y más fechas, lamentando lo irremediable cuando el endurecimiento de las medidas de prevención hace imposible el negocio, tal y como ha pasado en Andalucía. Frente a esa guerra de trincheras, hay un grupo de empresarios de la segunda a línea que han salido en avanzadilla. No queda otra...

En realidad no se trata de salir al paso de este año nefasto sino de ensayar soluciones para un tiempo de excepción que aún no tiene fecha de vuelta. A partir de ahí cabe seguir haciendo preguntas que seguramente no tienen respuestas: ¿Qué pasará con las Fallas, la Feria de Abril y San Isidro en 2021? ¿Qué será de las ferias del cereal y la vendimia? El panorama que dibujan los distintos rebrotes invita a pensar en una nueva realidad -nada de normalidad- que demanda valentía, apuesta, capacidad de cesión y altura de miras. Es difícil ponerle el cascabel a ese gato. A estas alturas no se trata de que nadie gane dinero. Tampoco de que lo pierda. La historia pasa por garantizar la supervivencia de este mundo maravilloso que, como la propia España, atraviesa una noche oscura.