Toros en abril: ilusiones y realidades

Se está trabajando, revela el mismo medio, en el montaje de doce corridas a repartir entre la primavera y el otoño con la rutilante fachada de un Domingo de Resurrección de alta tensión que anunciaría a Morante, Roca Rey y Pablo Aguado. Se repetiría así aquel cartel del 10 de mayo de 2019 que no se había vuelto a celebrar y sirvió de definitivo trampolín al nuevo ídolo de la afición sevillana. Los toros, ésta vez, serían del hierro de Victoriano del Río. Los tres espadas nombrados serán base del resto de combinaciones para las que también cuentan los nombres de El Juli, Manzanares, Perera, Juan Ortega, Daniel Luque, Enrique Ponce, Emilio de Justo, Paco Ureña...

El gesto o la gesta –al gusto- nos lleva a recordar aquel grandioso festival organizado a beneficio de las obras sociales y asistenciales de la Hermandad de la Macarena que sirvió para cerrar la temporada 2018. José Antonio, que nunca ha lidiado una corrida de Miura, escogió aquel día un novillo de ese hierro. Apenas pudo esbozar algunos capotazos antes de que asomara el pañuelo verde decretando su vuelta a los corrales por inválido. Antes de eso, en los primeros compases de 2013, se había animado el cotarro taurino cuando se supo que El Juli había pedido los ‘miuras’ para cerrar su particular Feria de Abril. La tremenda cornada sufrida por un toro de Victoriano del Río dos días antes del trascendental compromiso le impidió torear la miurada y le sumió en una sorda depresión taurina y personal. Fue sustituido por Manuel Escribano, que volvió a subirse al tren después de cuajar a ‘Datilero’, el toro de su vida . Al madrileño no le quedaron ganas de repetir el empeño.

A partir de ahí, hay que volver al indeseado presente. Y conviene tener los pies en la tierra sin renunciar a la ilusión creada por estas presuntas combinaciones que, más que nunca, están lastradas por la provisionalidad. Estas apetecibles ternas de toros y toreros penden de un único hilo: la evolución de la pandemia y las sucesivas normas que permitan –o no- la celebración de espectáculos con el concurso de público en primera instancia y, a partir de ahí, la posibilidad de abrir las plazas de toros al 50% de su capacidad. Ahí estaría el principal escollo si nos atenemos a las restricciones actuales y las que están por venir. La patronal taurina ha recibido buenas palabras de las autoridades autonómicas pero lo que pueda pasar de aquí a poco más de mes y medio –no podría demorarse mucho más la presentación de estos presuntos carteles- no lo sabe ni el que inventó el toreo...

Pero Ramón Valencia no es el único que quiere dar toros en Primavera por estos lares. Ya ha trascendido que José María Garzón planea estrenarse al frente del coso de Morón organizando una corrida de campanillas en la que revolotean los nombres de Pablo Aguado y Juan Ortega. Sería a mediados de marzo, en función de cómo esté el patio. Y ya que hablamos del emergente empresario sevillano no podemos dejar de consignar la entrevista al concejal portuense Álvaro González –encargado de la Plaza Real- publicada por Cuadernos de Tauromaquia. Sus declaraciones revelan cómo anda la trastienda del toreo: “Tras llegar a un acuerdo con José María Garzón, me llamaron otras empresas diciéndome que lo echara, que ellos traerían a Talavante o a José Tomás. Antes, ni se habían interesado...” señala el munícipe que también desvela hasta un presunto intento de la empresa Pagés para contraprogramar la corrida del 12 de octubre en Córdoba –organizada por Garzón- con una encerrona de Roca Rey. Pues así está el patio...

Desgraciadamente hay que despedir el Observatorio Taurino de esta semana con una noticia que, no por esperada, es menos triste. Este lunes ha fallecido en Pamplona el gran empresario sevillano José Moya Sanabria. Nos interesa aquí su faceta de ganadero de bravo, seguramente la última ilusión de una vida en la que cruzó tantas metas de éxito. Los cencerros de los bueyes de El Parralejo, en su paraíso de Monte San Miguel, enmudecen de luto. Ya ha cruzado el umbral de la Buena Muerte...