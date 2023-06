Toros, niños, pintura y solidaridad en el taller de La Moneda

La ecuación espantará a los que no suelen enterarse de nada: Toros, niños y pintura –además de una irrenunciable vocación solidaria- bajo la batuta de una prestigiosa creadora sevillana, la pintora Beatriz Zamora, que ha hecho de su taller una singular y cada vez más reconocida academia de arte dirigida a niños de edades comprendidas entre cinco y diez años. Todo comenzó en ese recoleto estudio de la plaza de la Moneda, abriéndose paso como restauradora antes de que los pinceles le ganaran la mano al bisturí y los hisopos. “Comencé a dedicarme de lleno a la pintura, haciendo muchísimos retratos, motivos campestres... pero también me gusta mucho el mundo taurino, es algo que he vivido en mi familia, que me interesa mucho...”

La irrupción de los niños vendría después. “Empecé haciéndole un favor a un amigo que no sabía qué hacer con su hijos en verano y poco a poco fueron entrando más”, evoca Beatriz. La crisis económica y la necesidad de contar con unos ingresos regulares acabarían dándole la vuelta a sus objetivos. La creadora sevillana decidió formalizar el taller infantil sin dejar de lado su faceta de pintora pero todo daría un vuelco a raíz de una decisión trascendental, hace un par de años. “Me preocupaba mucho de que los niños aprendieran la técnica, que pintaran lo mejor posible pero me di cuenta de que lo más importante en esas edades era la creatividad”. La obsesión por la perfección formal estaba dando paso a una libertad creadora, “lejos de pretender que los niños acabaran con mi propio sello”, tal y como advierte la pintora hablando de “unos resultados maravillosos” que, de una forma u otra, están vinculados al mundo del toro.