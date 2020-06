Toros y Corpus (I): De la edad de plata a Manolo González

La del Corpus es una fecha con sabor taurino. Eso sí: la nostalgia del aficionado –las cosas no siempre son como fueron sino como se recuerdan- ha caminado a veces lejos del auténtico hilo histórico de la festividad. Este año, ya es sabido, no habrá toros en la tarde de un jueves que debería relucir más que el sol. Todo apunta a que será muy difícil que se abran las puertas de la plaza el resto del año. La inmensa custodia renacentista de Arfe tampoco recorrerá las calles de Sevilla en mañana de este desconocido día de esplendores sacramentales. Son los efectos colaterales de una pandemia que no ha doblegado las ganas de ver toros. Los carteles presentados en febrero, testigos fantasmales de lo que ya no podrá ser, anunciaban los nombres de tres novilleros sevillanos: Curro Durán, Calerito y Jaime González-Écija que tenían que despachar seis utreros de Fuente Ymbro. Pero es un guión que ha tenido que quedarse en un cajón...

Tendremos que consolarnos con el repaso de los sucesos que merecen ser recordados. Marcaremos un punto de partida: el año de la muerte de Gallito, hace un siglo exacto. Y anotaremos como curiosidad que aquel 1920, la Asociación de la Prensa –una entidad íntimamente ligada en lo taurino a la festividad del Corpus- organizó su corrida en la efímera Monumental. El inmenso anillo de San Bernardo –inspirado por Joselito- encaraba la tercera y última temporada de su brevísima historia. La fiesta cayó entonces en un 3 de junio mientras se seguía llorando el ocaso del coloso de Gelves. Freg, Dominguín y Valencia se enfrentaron a seis toros de Flores Íñiguez. Pero hubo que esperar al año 24 –siempre desde el hilo que prestan los festejos del Corpus- para anotar las cuatro orejas y el rabo que se llevó Valencia II, mano a mano con Maera, que le cortó otras tres a un envío de Félix Suárez mientras florecía la Edad de Plata.

Es de Ronda y se llama Cayetano...

En cualquier caso, el acontecimiento de esa década fue la alternativa de Cayetano Ordóñez, el Niño de la Palma, que tomó la alternativa de manos de Juan Belmonte. Fue el 11 de junio de 1925 en un cartel que completaba El Algabeño. El padrino, por cierto, mojó la oreja a sus compañeros cortando el rabo a un toro de Suárez. Testigo y neófito –que vestía un precioso terno blanco de delanteras bordadas- tuvieron que conformarse con una oreja por coleta.