Veinte años de ferias y carteles (Primera parte: 2000-2010)

Llegados a este punto, merece la pena rebuscar en las notas, las crónicas y la hemeroteca para darle un cumplido repaso a la cartelería maestrante en lo que llevamos de siglo. ¿Quién fue torero base? ¿Quién cumplió las expectativas levantadas? ¿En qué se parecen los carteles de hace veinte años a los últimos presentados? Iniciaremos este viaje en la temporada 2000 . Para unos puede ser la primera del siglo XXI y para otros, la última del siglo XX pero en cualquier caso no deja un número redondo que implicó un radical cambio de época. Fue la última organizada por Diodoro Canorea, que le dio tiempo a montar los carteles antes de fallecer el 28 de enero de aquel mismo año.

En 2020 no hubo Feria de Abril. En 2021 tampoco la habrá pero la plaza de la Maestranza sí podría recuperar su actividad después de un indeseado año en barbecho. La empresa Pagés, que podría dar a conocer muy pronto las combinaciones que ha preparado, aguarda el definitivo resquicio legal y sanitario que le permita volver a abrir esas puertas claveteadas que permanecen cerradas a cal y canto desde el 12 de octubre de 2019, fecha en la que el novillero Jaime González-Écija estoqueó la última res brava lidiada hasta ahora en su ruedo, un ejemplar de López Gibaja.

Los carteles de la Feria de Abril de 2000 se presentaron el 8 de marzo. Curro Romero y Morante, con cinco tardes cada uno, resplandecían como base de un abono en el que aún tenían cabida nombres ilustres como el de Espartaco o Manzanares padre, que en aquel momento tenía previsto retirarse en San Miguel. No lo cumplió. Joselito y José Tomás, enfrascados en aquella cruzada anti televisión orquestada por Enrique Martín Arranz, quedaron excluidos de las combinaciones. Los triunfadores de aquel año fueron Finito de Córdoba –sensacional con un toro de Juan Pedro y otro de Capea en abril- y Víctor Puerto, pletórico con un toro de Gavira en la feria de San Miguel. Pero el ciclo otoñal iba a abrir la caja de los truenos, precipitando a la postre la retirada de Romero, protagonista junto a Morante de una espantada que iba a traer mucha cola. Ésa, en cualquier caso, es otra historia que ya hemos contado....

Los carteles de 2001 fueron los primeros en más de 40 años en los que no aparecía el nombre de Curro Romero. Pero aquel año quedaría instalado en la historia gracias a las apabullantes actuaciones de José Tomás, que incluyeron dos Puertas del Príncipe consecutivas y la cornada de su tercera tarde que le impidió redondear aquella feria histórica. Los carteles de 2002, desvelados un 21 de febrero, tampoco tuvieron desperdicio. Volvía a la plaza de la Maestranza, nada más y nada menos que Paco Ojeda, que finalmente sólo cumplió el compromiso del Domingo de Resurrección después de quedar por debajo de sus propias expectativas. También eran noticia las tres tardes contratadas por José Tomás y El Juli y la ausencia, no exenta de polémica, de Morante de la Puebla que seguía sin encontrar la necesaria sintonía con Eduardo Canorea y Ramón Valencia después de los desencuentros del año 2000. Pero 2002, finalmente, no fue un buen año de toros. Lo mejor de aquella feria lo firmó Dávila Miura, cuajando de cabo a rabo un gran toro de Torrestrella llamado ‘Ojito’ con el que se llevó todos los premios del ciclo.