Ventura dona a la Macarena una chaquetilla inspirada en la túnica de Juanita Reina

El Hermano Mayor de la Hermandad, José Antonio Fernández Cabrero, ha agradecido a Ventura la donación del “primer traje de torear de un rejoneador a nuestra Hermandad”. Ha destacado la profunda devoción de Ventura al Señor de la Sentencia plasmada, primero, haciéndose ese traje inspirado en la túnica de Juanita Reina y, ahora, donándolo al Museo de la Hermandad. Cabrero ha remarcado que la donación viene a abundar “en la estrecha vinculación desde hace décadas de la Macarena con el mundo del toro, relación que nuestra Hermandad quiere mantener más viva que nunca”.

“Diego, tú no lo sabrás, pero no has venido a donar sino que has sido traído a donar este traje. Viniste de la mano de José -Joselito El Gallo- para conocer qué estaba haciendo esta Hermandad para celebrar su centenario y erigirle un monumento; también viniste de la mano del Señor de la Sentencia, de quien eres devoto y que provocó que diseñaras este traje que hoy donas. Y viniste de la mano de la Virgen de la Esperanza, esa que la gente del toro conocéis como la Madre de los Toreros. Gracias por dejarte traer, Diego”, ha concluido el Hermano Mayor.

Por su parte, Diego Ventura ha explicado que se inspiró para encargar este traje al ver una Semana Santa al Señor de la Sentencia. “Me quedé con la boca abierta, no se puede tener más personalidad y ver una cosa más bella que esta túnica. Tuve la idea de hacerme un traje parecido para un evento especial para mí y automáticamente llamé a mi sastre, le mandé fotos para que hiciera algo parecido a esta obra tan bella. Y me lo puse solo esa tarde y el destino hizo que viniera muchas veces a esta Basílica, a rezar al Señor y a la Virgen, y luego pude conocer la labor de la Hermandad y su proyecto para levantar un monumento a Joselito, y ahora lo traigo aquí para aportar este granito de arena”. “En mi casa este traje no estaría tan feliz como aquí. Para mí es un orgullo que se exponga en el Museo de la Macarena”, ha finalizado el rejoneador.