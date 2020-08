Y si un toro me parte el corazón...

“Me preguntáis en qué momento medito sobre la muerte. La muerte la llevamos en la cara todos los toreros. Algunos la expresan de una forma determinada y yo la expreso con la sinceridad. Me preguntas en qué momento pienso en ella: cuando apago la lamparilla de la mesita de noche; cuando me quedo solo. Pienso que un cuerno me va a arrancar el corazón, pero siempre respondo a la pesadilla con el ¿qué más da? Mejor morir de una cornada que en la M-30".

Las premoniciones se visten de casualidad y siguen sobrecogiendo a pesar del paso del tiempo. La de Yiyo fue una muerte que cayó sobre otra muerte sobrecogiendo a aquel país de 1985 que se parecía tan poco al de ahora. José Cubero había respondido de esa forma tan descarnada en una entrevista de Radio Nacional después de destaparse como figura en ciernes en la feria de San Isidro de 1983. El destino querría que, casi un año y medio después, estoqueara a ‘Avispado’, el toro que hirió de muerte a Paquirri marcando a fuego el imaginario popular de aquella década. Aquel fatídico 26 de septiembre de 1984, mientras huía de sí mismo desde Pozoblanco a Madrid, no podía saber que el 30 de agosto de 1985, actuando en Colmenar Viejo, moriría matando al mismo toro que segó sus veinte años. Ese mismo destino le haría el único diestro en la historia que acabara con dos toros homicidas; uno le mató a él.