El flamenco abraza al bolero en “Alma” de Sara Baras

“El flamenco abraza al bolero y el bolero se deja abrazar”, ha dicho la bailaora y coreógrafa Sara Baras de su nuevo espectáculo, cuyo estreno absoluto será mañana viernes en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, donde también podrá verse el sábado y el domingo antes de girar por España y París.

El nuevo espectáculo de Sara Baras “por encima de todo habla del corazón flamenco y del alma del bolero”, es “una fusión con boleros intentando introducir melodías conocidas, que todos tenemos presentes, con palos del flamenco más tradicional”, ha explicado la bailaora en la presentación de “Alma” a los periodistas.

“El detalle que añade el bolero es precioso; yo no olvido mi baile pero he añadido posturas que no son tan flamencas aunque irá todo perfectamente unido”, ha señalado la artista, y ha añadido que, en lo musical, este “Alma” no inventa nada nuevo, en alusión a los artistas flamencos que desde los años veinte hicieron sus particulares interpretaciones de boleros muy conocidos.