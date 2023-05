Guardianes de la Galaxia: los héroes que trajeron música y humor

La esperada última entrega de “Guardianes de la Galaxia” llega a los cines de España y América Latina, una despedida de los héroes que, para Zoe Saldaña, marcaron un antes y un después en el universo Marvel con su música y su sentido del humor.

“He visto a lo largo de los años cómo otros superhéroes en Marvel y otros mundos se han inspirado en eso y han intentado hacer su propia ‘playlist’ única y su propio sentido del humor, y creo que es bastante increíble”, explica a EFE la actriz.

Saldaña se esconde detrás de la piel verdosa de Gamora, que en esta nueva entrega “vuelve de entre los muertos”, si bien no es ella del todo.

“Aunque Gamora esté de vuelta, no es exactamente la misma persona y esto es lo que vamos a ver en este Volumen 3”, puntualiza.

Y es que el multiverso que Marvel presentó con “Los Vengadores: Endgame” (2019), y que continuó explorando en la serie “Loki” (2021) o en las últimas aventuras de Spiderman (2021) y Doctor Strange (2022), permitió que llegara a los Guardianes una nueva Gamora, que nunca había conocido a Peter Quill ni al resto del equipo.

“Vais a ver cómo cambia la dinámica en la relación entre Peter y Gamora. Es fresco, diferente y agridulce, pero es definitivamente guay”, valora Saldaña.

El Peter Quill (Chris Pratt) que aparece en pantalla recuerda en un primer momento a aquel Thor deprimido de Endgame, sumido en el duelo por la pérdida de su pareja, pero pronto centrará sus esfuerzos en el personaje principal de la historia: Rocket (Bradley Cooper).

“Creo que Rocket tiene una historia cautivadora y la película siempre ha girado sobre la credibilidad de Rocket como un personaje real, no solo un mapache ocurrente con una pistola”, opina Chris Pratt en una entrevista con EFE.

El actor da paso con gusto al nuevo enfoque de la película, pues ellos “siempre han sido un grupo”.

“Es una oportunidad fantástica para definir un personaje del que aún no habíamos aprendido”, añade Pratt.

UNOS SUPERHÉROES CERCANOS

Marvel ya adelantaba hace tiempo que este sería el último viaje de los Guardianes de la Galaxia tal y como los conocemos, y el actor Dave Bautista (Drax) dejó claro que este sería su adiós al universo cinematográfico de Marvel.

“Sería una pena que nunca volviesen”, opina Saldaña, quien defiende que “se han convertido en favoritos de los fans”.

Si bien se considera partidista, la actriz considera que “los Guardianes de la Galaxia son especiales y se distinguen de otras temáticas de superhéroes”.

“Tiene que ver con haber sido los primeros, gracias a James Gunn, en incluir la combinación de humor y música en el mundo de los superhéroes. Eso no estaba ahí antes”, destaca Saldaña, para quien “sería bonito” volver a ver a los Guardianes, aunque fuese con otro reparto.

La continuación de James Gunn como director de la saga sufrió un bache en 2018, cuando salieron a la luz unos tuits antiguos del cineasta que hicieron que Disney le despidiese.

Gunn pidió disculpas poco después por los comentarios, de los que dijo arrepentirse, y los actores principales, entre ellos Pratt y Saldaña, publicaron una carta en apoyo al director, que acabaría volviendo para terminar la trilogía.

Ahora, Chris Pratt considera que esta película no habría sido posible sin Gunn.

“¿Esta película? No. ¿Otra película? Sí, pero no habría sido esta, no habría sido tan buena”, opina el actor.

Para su compañera de escena, “James Gunn empezó algo muy, muy interesante y distintivo”.

“Encuentro algo rígido tener a superhéroes que siempre saben qué decir, que no sienten nada, que son completamente a prueba de balas. Me gusta que los superhéroes tengan miedo y estén llenos de incertidumbre y se equivoquen, y luego lo arreglen. Creo que hay algo en eso con lo que uno se puede identificar bastante”, concluye Saldaña.

Seis años después de su última aventura en solitario, “Guardianes de la Galaxia. Volumen 3” llegará a los cines el 4 de mayo con una duración de dos horas y media, a las que seguirán dos escenas post-créditos, según confirmó el propio James Gunn en su Instagram.