La cantera del Betis, clave en la victoria de España en el Europeo sub-21

«La verdad mi futuro no lo tengo claro, ojalá lo supiera. Estoy disfrutando de este torneo ahora y no voy a entrar en si me quedo (en el Real Madrid) o si me voy. Tengo dos semanas por delante para estar con mi familia y hacer lo mejor para mí», afirmó Ceballos en la zona mixta del estadio Dacia Arena de Udine, donde España doblegó 2-1 a Alemania en la final del Europeo sub-21.

«La prioridad es jugar. Se ha visto en estas dos semanas la sonrisa que tengo de oreja a oreja, es lo que más me hace feliz», prosiguió.

Ceballos explicó que llegaba al Europeo con «unas ganas tremendas de competir» y de sentirse importante.

«Venía con unas ganas tremendas de jugar al fútbol, de sentirme importante. Esto es el fútbol que llevo dentro, eso a mí no me lo va a cambiar nadie. Yo desde que soy pequeño sueño con hacer disfrutar a la gente», aseguró.

«Esta victoria me hace el hombre más feliz de la tierra, es un momento que se va a quedar para siempre en nuestra carrera», prosiguió.