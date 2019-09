Rubi dice que la victoria «tiene un valor incalculable»

El entrenador del Betis, Joan Francesc Ferrer 'Rubi', destacó tras el 2-1 conseguido este sábado ante el Leganés que la victoria, que da a su equipo los primeros puntos esta temporada, "tiene un valor incalculable" porque "cuanto más tarde llegue entra más ansiedad".

El preparador catalán, en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, reconoció que no cerraron el partido pese a que "hubo opciones para el tercer gol, pero hay que darle mérito al rival, que sacó atacantes, muchos hombres arriba y hay que reconocer que han tenido la opción de empatar".

Preguntado por el buen nivel que muestra uno de los refuerzos del Betis esta temporada, el internacional francés Nabil Fekir, dijo que "es un jugador estratosférico".

"Habla en el campo, trabaja, es muy completo y estamos encantados con este jugador", destacó el técnico bético, quien también se refirió al delantero Loren Morón, autor del otro gol del equipo, el tercero que logra en la presente campaña.

"Hubiera sido injusto que Loren no hubiera salido, pero tampoco es justo que se pueda quedar fuera cuando no marque", afirmó Rubi, quien explicó que la suplencia de Borja Iglesias fue "para no forzarlo" después de una lesión y para que tuviera sus opciones en el transcurso del encuentro.

Sobre el partido, dijo que "la primera parte fue muy seria, sin opciones para el rival. Inmaculada en la defensa, aunque arriba ha costado. En la segunda parte, casi todo su peligro llegó a balón parado, salvo en los últimos minutos".