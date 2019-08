¿A la segunda va la vencida por Mariano?

La intromisión del club merengue sentó como un jarrón de agua fría en la entidad que preside José Castro. Pero, contra todo pronóstico, el jugador nacido en Premiá de Mar vuelve a vincularse este verano al Sevilla, sobre todo tras el traspaso de Ben Yedder al Mónaco, que era el equipo que más interés había mostrado hasta la fecha por hacerse con sus servicios.

Pero que el Sevilla haya reactivado su interés por Mariano, quien no cuenta para Zidane, no es ninguna casualidad, y se debe a la posible salida de Munas Dabbur. El israelí, que no ha sido convocado para ninguno de los dos partidos de liga que el Sevilla ha disputado hasta ahora, no parece del gusto de Julen Lopetegui y podría abandonar el club sin haber disputado un solo minuto en partido oficial.

Pretendientes no le faltan, entre ellos el Girondins de Burdeos, ya que Dabbur completó una excelente campaña la temporada pasada al marcar 37 goles en 48 partidos disputados en todas las competiciones con el Red Bull Salzburgo austriaco. Monchi aún no ha dicho, ni mucho menos, la última palabra en el mercado de fichajes.