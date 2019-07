La derechita valiente

Qué manera de complicarse la vida y el verano, ahora que todos los padres de la patria podrían descansar de tanta oratoria al menos unos días y nosotros también, ahora que los medios de comunicación podrían echarse una siestecita a ver si al despertar se deciden a hacer periodismo en lugar de eso que los estudiosos de la Periodística llaman el no acontecimiento y la especulación estilo prensa cardíaca televisual, ahora, no hay acuerdo de gobierno y vuelta a empezar.

Hay tres salidas principales. Una, que los que se llaman de izquierdas vuelvan a sentarse y a Iglesias se le bajen los humos para adaptarse a los mencheviques. De ahí saldría una primera versión de gobierno de derechitas valiente: más impuestos contra “los ricos”, mucho feminismo de pacotilla y mucho buenismo para los inmigrantes en una dinámica donde un militante de izquierdas se confunde con una monja o con un misionero.

Segunda salida, Sánchez le dice a la población: “¿Lo ven ustedes?, con el comunismo –ahora llamado populismo- no se puede ir a parte alguna, no tengo más remedio que volver con las derechas, menos Vox, claro está”. Y a ver las derechas qué dicen porque repito que una cosa es la derecha francesa, inglesa o alemana y otra la española que, por lo que leo y oigo, no acaba de romper el cordón umbilical con el siglo XIX de Cánovas y Sagasta. Vamos a ver, que el PSOE ya rompió con Largo Caballero, con Pablo Iglesias, el fundador del partido, no me refiero ahora a don Pablo Manuel Iglesias Turrión con el que acaba de romper coyunturalmente, tal vez. Y Felipe se separó primero de Nicolás Redondo y luego destrozó la foto de Carlos Marx.

¿Qué más se le puede pedir? ¿Que aborde privatizaciones múltiples, acompañando al PP? ¿Que corrija la Constitución en un santiamén para que la UE esté contenta?, ¿Que apruebe una reforma laboral que le guste a los empresarios?, ¿Que no rompa nunca del todo con la Iglesia? Todo eso y más lo ha hecho, ¿qué más quieren? ¿Que deje tranquilo a Franco debajo de su losa? Uy, eso ya es peor porque Turrión tendría más libre el campo del voto de los que no tienen memoria histórica, ni universal ni nacional, pero van de modernos.

El PSOE ya es el sector de izquierdas de eso que Vox llama la derechita cobarde que demostraría ser valiente si lo deja gobernar una temporada, que haga sus obras de caridad mientras ella se rehace y volvemos a lo que quiere el Poder, los dos partidos basados en el huevo como base del plato democrático: el duro y el pasado por agua pero ya con las lecciones del pasado aprendidas. Total, si Sánchez se pasa, para eso está Bruselas y éste no es ni Sarkozy ni Merkel, éste se baja enseguida los pantalones. El peligro es que le salga bien la cuestación para sus obras de caridad porque a la gente se la compra con poco dinero y con menos ideología.

La tercera salida es recurrir otra vez al pueblo que es lo que hacen los poderes cuando en la mentada democracia no se ponen de acuerdo, de forma similar a la comunidad de vecinos que discute una y otra vez y al final decide consular a un administrador o a un abogado e incluso darle poder ejecutivo. Y ya veremos lo que hace el pueblo que quería la democracia pero como remedio, no como problema.

Ah, y ya está bien de echarle toda la culpa del problema a Pablo Manuel Iglesias Turrión, con eso de que ha desperdiciado una oportunidad para que gobernara la izquierda. La izquierda es él, lo que tenemos de izquierda –que a mí no me gusta nada- es él y Podemos o Podemos y él, el PSOE los quiere de florero pero Iglesias no es IU que se vendió en Andalucía al PSOE por un par de malas consejerías, ni es aquel PCE de Santiago Carrillo e Iglesias, don Gerardo, seguidista del PSOE y así le fue, a la izquierda las derechas la quieren para darse lustre pero nunca para que gobierne a sus anchas, al antiguo PCI italiano ya sabemos que EEUU lo tenía vetado, si la gente quiere que gobierne la izquierda que vote más a Podemos, que lo vote en masa, esté o no Iglesias al frente, y luego que se atenga a las consecuencias porque entonces se le va a ver su auténtica cara al sistema.