Observatorio Taurino: Comienza el verano taurino

Las hogueras del solsticio marcan un punto de inflexión en el devenir de la temporada. La campaña se adentra en su curso medio a la vez que las cosechas saludan esas ferias que se bendicen con el nombre de San Juan, San Pedro y San Pablo. Son los santos del cereal, venerados en las ferias de las cosechas que marcan el arranque definitivo del verano taurino. Hablamos de un estío que, seguramente, ha mudado las líneas de frente del toreo. Ya lo hemos mencionado estas últimas semanas: hay ciertos carteles que huelen a naftalina. El personal quiere ver a Roca Rey; también a Aguado y a otros matadores que aún tienen pendiente su fortaleza en ventanilla. El primero ya ha adoptado un rol de figura indiscutible y renegocia su caché por encima de las aspiraciones dinerarias de ese trío de ases que empieza a flaquear en las taquillas. Casualidad o no, el peruano se ha quitado ya de algunas plazas por una lesión que no pasará a mayores. El hueco no ha tardado en ser cubierto por el propio Aguado que ha pasado por Algeciras sembrando apuntes de calidad mientras ve construirse una temporada que podría convertirle en figura indiscutible. En medio de la auténtica guerra del toreo hubo pase único de José Tomás en la granadina Monumental de Frascuelo. Sus fieles están contentos pero el bolo del madrileño no cuenta en esta larga contienda. Algunas voces habían querido ver anunciado su nombre en Málaga y en la moderna –y decadente- plaza de San Sebastián. No habrá milagro para unos ni otros. En la contratación de José Tomás hay una máxima convertida en ley: basta que se rumoree su presencia en un escenario concreto para que su encarnación quede en suspenso. Las apariciones de Algeciras, Granada o Jerez –bajo el papel catalizador de la casa Matilla primero y de José María Garzón después- se resolvieron sin que mediase ni el más mínimo comentario. Tomen nota los pretendientes.