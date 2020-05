Colabora en la Red de Apoyo Mutuo de Mairena del Aljarafe

RedAma es la Red de Apoyo Mutuo de Mairena del Aljarafe, una iniciativa ciudadana para ayudar a enfrentarse a la pandemia del coronavirus. Ya forman parte de ella más de 350 personas y entre los muchos logros hasta ahora, han realizado y repartido más de 6.200 mascarillas, más de 3.000 batas de plástico, más de 2.000 pares de guantes, más de 175 viseras transparentes.

Están sumando y coordinando esfuerzos y recursos, contribuyendo al máximo cumplimiento de las medidas sanitarias y de protección establecidas. La cooperación voluntaria, generosa y solidaria de personas y entidades, anima al vecindario a afrontar esta situación, llena de incógnitas, para salir airosos y fortalecidos.

■ Solicitud de información para colaborar o solicitud de ayuda a través del email redapoyomairena@gmail.com y de la página de Facebook. Teléfono de Ayuda Vecinal: 955 321 095 (atención ininterrumpida de 9:00 a 21:00 de lunes a domingo). Para personas que no pueden o no deben salir a la calle y no tienen apoyo. Hacer la compra de alimentos, limpieza, higiene o farmacia. Sacar mascotas de paseo.