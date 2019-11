Llega a Sevilla el mentalista que consiguió leer la mente a Risto Mejide

El domingo 1 de diciembre, a las 20:00, Juanma González, el mentalista, lleva a la Sala Fanatic de Sevilla su espectáculo ‘Basado en una historia real’, un show interactivo que une magia, psicología y sugestión y en el que el público cobra especial protagonismo pues sus decisiones marcan el devenir del mismo.

Juanma González participó en la última edición del concurso de televisión ‘Got Talent’ e impactó de manera directa entre el público y los miembros del jurado. De hecho, Risto Mejide le dio su voto afirmando que “has defendido tu trabajo como a poca gente le he visto hacerlo. A mí me has hecho volver a creer. ¡Enhorabuena!”. Por su parte, la cantante Edurne, aún con la boca abierta, le confesó que “no sé cómo lo has hecho. Me has impresionado, con creces. Estoy impactada”.