Moda y videojuegos para iniciar un nuevo curso en Foro Marketing Sevilla

El jueves 10 de octubre, a las 17:30, la asociación Foro Marketing Sevilla abre el nuevo curso en la Fundación Caja Rural del Sur con dos ponentes que vienen de sectores muy distintos, el calzado y los videojuegos.

Por un lado, intervendrá en primer lugar en el encuentro Jaime Garrastazu, director de Marketing de la marca española de zapatillas Pompeii. Luego será el turno de Enrique Tapias, CEO de la empresa de videojuegos sevillana Genera Games, que trabaja para grandes compañías como Disney, Paramount, Mattel o Hasbro.

Foro Marketing Sevilla es una asociación sin ánimo de lucro, constituida en 2012, cuya misión es fomentar la filosofía y la cultura del marketing en la empresa sevillana. Está formada por un grupo de profesionales con una gran trayectoria en la empresa privada, dentro del ámbito del marketing, la publicidad, las ventas, la comunicación y las finanzas.

■ Fundación Caja Rural del Sur. C/ Murillo, 2. Gratis. Para más información, ver este enlace. Parkings más cercanos: C/ San Pablo, c/ Albareda y Plaza de la Concordia. Bus: Líneas 40, 41, 43 y C5.