Cinco historias con valores para disfrutar en familia

«Me gustan tus besos»

¿Es posible que exista alguien a quien no le guste recibir besos? Pues eso es lo que le ocurre a Manuel, un niño tímido y bastante serio que no soporta que lo besen, y cuya solución es salir corriendo. Claro que no siempre puede escapar de los labios de familiares y amigos, por lo que tendrá que emplear una táctica distinta. ¿Lo conseguirá? ¿Cambiará de opinión? Con esta premisa tan original arranca «Me gustan tus besos», un delicioso ejercicio escrito por la pedagoga y psicóloga barcelonesa Rosario Hidalgo, que tiene en su haber cuentos tan interesantes como «El bicho raro de la familia», «Máma, se me ha escapado la caca» o «Don Hipo se fue a pescar» —todos publicados en su blog El Molinillo de Avi—, y cuyos títulos ya revelan una clara vocación educativa. De las ilustraciones se ha hecho cargo Teresa Guzmán, licenciada en Bellas Artes, ilustradora y docente, quien ha sabido imprimirles un punto de cercanía y dulzura que las hace únicas. No en vano su currículum está plagado de trabajos propios o en colaboración con otros autores, sobresaliendo aquellos dedicados a la Semana Santa y demás tradiciones de Sevilla. Publica el sello Mr. Momo.