«De la biografía de John Dowland se podría sacar un magnífico guion para una serie o una película»

Considerado uno de los músicos más famosos de su época, son muchas las lagunas que rodean la vida de John Dowland, comenzando por su lugar de nacimiento —unos historiadores se inclinan por Londres, otros lo sitúan en Dalkey, cerca de Dublín—, si bien la crítica es unánime en cuanto a considerarlo un artista majestuoso y de dimensión universal. Hablamos con el sevillano Alberto Álvarez Calero, doctor en Geografía e Historia (especialidad Historia del Arte), director de orquesta, investigador musical y autor del primer libro en español sobre esta importante figura del siglo XVII: «John Dowland. La música inglesa en tiempos de melancolía» (Fórcola, 2022).

Tras investigar y publicar sobre estilos, periodos y figuras españolas de la música como Fernando Valero, fray Gerónimo González, fray Francisco de Santiago o Manuel de Falla, ahora se sumerge en la vida y obra de un compositor británico. ¿Cómo surge su interés por John Dowland?

Este es uno de los personajes que más me ha atraído desde que estudiaba en el conservatorio. Su música me acompaña toda mi vida. Fue hace casi dos décadas cuando empecé a esbozar este libro. Sin embargo lo aparqué, al ir surgiéndome otros proyectos. Fue hace unos tres años cuando decidí retomar y concluir esta monografía. Me atraían dos cosas para ello. Una es la peculiar vida de John Dowland dentro de un contexto histórico convulso y apasionante. Pienso que de su biografía se podría sacar un magnífico guion para una serie o una película. Por otro lado, no había hasta ahora ningún libro sobre John Dowland en español. De hecho, el principal libro de referencia sobre este compositor, escrito en inglés, es de hace ya 50 años, de Diana Poulton. Tuve la suerte de ponerme en contacto con la Editorial Fórcola, que le pareció interesante el proyecto. Considero que Fórcola ha hecho una magnífica edición, incluyendo más de 30 ilustraciones a color que contextualizan bien la época y acompañan la lectura.

Una de las aportaciones islámicas a la cultura europea —y muy concretamente a la de la península ibérica— fue el laúd. ¿En qué medida contribuyó Dowland al desarrollo de este instrumento?

Efectivamente, los orígenes del laúd estaban en el “ud” o laúd árabe (“al ud” se traducía como “La madera”). De todas formas, este instrumento primitivo es algo diferente al laúd que se desarrolló en la Europa renacentista, con trastes. En este momento el laúd estaba muy de moda en las cortes o casas nobiliarias europeas. No solo lo tocaban los hombres, sino también las mujeres. De hecho, la reina Isabel I de Inglaterra era una gran tañedora de ese instrumento, como consta en algunos cuadros. En España, sin embargo, el laúd fue desplazado a partir del Renacimiento por la vihuela (quizás precisamente como prejuicio a la tradición musulmana que tenía el laúd). John Dowland era el principal compositor para laúd en Inglaterra a finales del s. XVI. Con todo, en su país la literatura para este instrumento llevaba cierto retraso con respecto a lo que se hacía en Italia o Francia. Con la publicación de los 4 libros para canciones de John Dowland (entre 1597 y 1612), que incluyen el acompañamiento del laúd, el compositor inglés empezó a ser uno de los más conocidos en Centroeuropa. Las obras solo para laúd, sin embargo, eran menos habituales que se publicaran en esa época. Pero se hacían muchas copias manuscritas que se compartían entre los laudistas mediante sus lutebooks.

Para entender a este genio de la música, hemos de contextualizarlo en su tiempo, la Inglaterra de Isabel I. ¿Cómo era el entorno musical y cortesano donde vivió y se desarrolló?

El gusto de la reina por la música reflejaba al exterior la idea de una monarca moderna y preocupada por tener una formación humanista. Eso se trasladaba a su vez a la aristocracia británica. La Royal Chapel la formaban 32 gentlemen y 12 children. Además estaba la capilla privada de la reina, en la que había un grupo reducido de músicos. Ahí es donde intentó alcanzar una plaza John Dowland, sin conseguirlo. O al menos durante el mandato de la reina “virgen”. A diferencia de las grandes capillas musicales europeas, en la corte inglesa no se permitía que vinieran músicos extranjeros. Se podría entender esto en un contexto de guerras religiosas cada vez más intensas y duras.