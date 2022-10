De Tulcán a Ipiales

Salimos del cementerio y aquello era un páramo. Sin embargo, Tulcán es una población en crecimiento rica en culturas pre-incaicas y resultado de la reducción de dos pueblos aborígenes por parte de los españoles en el s. XVI. Me separé del grupo y estuve paseando por sus calles, había decenas de negocios tanto en la calle como en los edificios construidos de manera irregular sin que la arquitectura de la ciudad resultase atractiva, más bien había crecido empujada por la necesidad de expandirse. Muchas farmacias, tiendas de dulces, pequeños establecimientos que servían una masa frita así como patatas hervidas con salsa de chancho. Hacía frío y sentía los casi 3.000 metros de altitud al caminar, era empujada por mi propia inercia y el corazón se aceleraba.

Atravesamos la frontera de Ecuador y el puente Rumichaca. Alli nos esperaban otros vehículos con matrícula colombiana. No nos pidieron pasaporte alguno. El conductor, que también era poeta, dijo que aquella ruta estaba llena de venezolanos que caminaban para llegar a otras partes de sudamérica, por ejemplo, a Chile. Vimos varios grupos de ellos, familias enteras a pie, a la suerte de que algún camión les ayudara en algunos trechos. Atravesamos también poblaciones de indígenas que ya no vivían en chozas sino que tenían sus casas y sus propias leyes. Es una población muy significativa a la hora de votar para las elecciones, pero viven aparte. No nos quedamos en Ipiales sino que nos llevaron a otro pueblo muy pequeño, llamado Puerres. En dicho lugar la Plaza era lo más atractivo. Una iglesia que parecía una maqueta, lucía como el edificio más alto. Había motocarros taxis, alguna tienda cuyos escaparates exhibían letreros como: «Se vende cal viva». Di una vuelta por aquella tranquila plaza antes de que nos recibieran con todos los honores. Nos esperaban en la Alcaldía, donde el propio alcalde nos ofreció un vino y pastel haciendo honor a nuestra presencia. Inmediatamente después fuimos a leer al patio de un colegio donde, de tanto en tanto, veía pasar a alguna monja. Eran oblatas, es decir, laicas que entregan su vida a Dios. Antes de nuestra lectura eché un vistazo al patio rodeado de galerías te invitaba a pensar que estabas en el s. XIX. De repente se lleno de niños y niñas, así como de otras personas que ocuparon todas las sillas. Una orquesta local formada por jóvenes alumnos de música, comenzó a tocar el himno de Ecuador. Todo el mundo en pie, con la cara seria. El escenario era muy rústico y a la vez sentían la complicidad de los presentadores. En la parte superior una cenefa verde adornaba el hueco del estrado que se componía de tres banderas, una mesa amplia envuelta en una tela blanca tipo cortina, y un atril con micrófono. A la izquierda un cartel: «Puerres decisiones que generan BIENESTAR», y el nombre del alcalde debajo.