Esta Navidad... sorpréndelos con libros

Piluca quiere ser mecánica

A Piluca le encantan los coches. Su habitación está repleta de ellos, de todos los colores y tamaños, pero su pasión va más allá, sueña con ser mecánica y tener su propio taller. Sin embargo, este sueño, en ocasiones, le hace entristecer, pues sus amigos del colegio no entienden cómo Piluca quiere dedicarse a una profesión que no es para las niñas. No obstante, a través de su ingenio y habilidad, nuestra protagonista les demostrará que no existen profesiones de género, dándoles una lección muy importante: con esfuerzo y dedicación podrá llegar donde quiera. Este es, a grandes rasgos, el argumento de Piluca quiere ser mecánica, primera incursión de Alexandra Campeño Martínez en la literatura infantil, cuya edición corre a cargo de la Editorial Gunis. Licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid, con formación en Atención Temprana, y al frente de una Escuela Infantil desde 2017, el principal objetivo de la autora es aportar su granito de arena en la educación en valores desde edades tempranas, algo que Piluca consigue, pues a su lenguaje fresco, sencillo y con grandes dosis de naturalidad (esto es palpable desde el primer párrafo), hay que añadir los temas de actualidad que trata. Ilustrado con gran acierto por el departamento de diseño de la editorial, la obra se inserta dentro de la colección Abrígate que hace frío, que incluye títulos como Los Lumbas, El príncipe rata o Zari la zarigüeya, con los que sus autores pretenden inculcar mensajes con los que crecer día a día. Desde su llegada a las librerías, la obra, que cuenta con 36 páginas a todo color y tapa dura, no ha hecho más que recibir elogios, tanto de profesionales de la educación como de las familias, pues se trata de una herramienta eficaz con la que trabajar en casa y en la escuela.